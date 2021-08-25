Вакарчук впервые стал отцом. Что известно о новой девушке 46-летнего певца

У избранницы певца подрастает дочь от предыдущего брака

Лидер «Океана Эльзы» Святослав Вакарчук впервые стал отцом. У 46-летнего артиста родился сын 19 августа во время его концерта в одесском клубе Ibiza.

О девушке Вакарчука известно немного. Журналисты издания «Страна» утверждают, что избранницей певца стала Евгения Яцута, совладелица, директор и исполнительный продюсер компании Radioaktivefilm, которая снимает рекламы международных брендов, клипы и сериалы.

В мае Женя снимала «Океану Эльзы» клип на песню «В небо жене». Тогда же Яцута уже была замечена с беременным животом на пресс-конференции кинофестиваля «Молодость».

Сообщается, что у Яцуты подрастает дочь София от предыдущего брака с режиссером Денисом Сониным

Ранее «Скотч» сообщал, как выглядела Елена Зеленская на День Независимости.

Супруга президента нарядилась в белую рубашку с классическим воротничком и объемной вышивкой белым цветом, а также белую юбку. Первая леди не перегружали образ яркими аксессуарами. Зеленская также выбрала скромный макияж, а волосы распустила.