  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус
    Жизнь

    Вакарчук впервые стал отцом. Что известно о новой девушке 46-летнего певца

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Певец Святослав Вакарчук - Вакарчук впервые стал отцом. Что известно о новой девушке 46-летнего певца
    Певец Святослав Вакарчук
    instagram.com/sviatoslav.vakarchuk/

    У избранницы певца подрастает дочь от предыдущего брака

    Лидер «Океана Эльзы» Святослав Вакарчук впервые стал отцом. У 46-летнего артиста родился сын 19 августа во время его концерта в одесском клубе Ibiza.

    О девушке Вакарчука известно немного. Журналисты издания «Страна» утверждают, что избранницей певца стала Евгения Яцута, совладелица, директор и исполнительный продюсер компании Radioaktivefilm, которая снимает рекламы международных брендов, клипы и сериалы.

    В мае Женя снимала «Океану Эльзы» клип на песню «В небо жене». Тогда же Яцута уже была замечена с беременным животом на пресс-конференции кинофестиваля «Молодость».

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Вакарчук впервые стал отцом. Что известно о новой девушке 46-летнего певца
    Вакарчук впервые стал отцом. Что известно о новой девушке 46-летнего певца
    Вакарчук впервые стал отцом. Что известно о новой девушке 46-летнего певца
    Вакарчук впервые стал отцом. Что известно о новой девушке 46-летнего певца
    Вакарчук впервые стал отцом. Что известно о новой девушке 46-летнего певца
    facebook.com/yatsuta

    Сообщается, что у Яцуты подрастает дочь София от предыдущего брака с режиссером Денисом Сониным

    Ранее «Скотч» сообщал, как выглядела Елена Зеленская на День Независимости.

    Супруга президента нарядилась в белую рубашку с классическим воротничком и объемной вышивкой белым цветом, а также белую юбку. Первая леди не перегружали образ яркими аксессуарами. Зеленская также выбрала скромный макияж, а волосы распустила.

    Читайте также: В Киеве во время репетиции парада военнослужащий сделал предложение любимой (видео)
    Теги: дети звезд Святослав Вакарчук новости
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Вакарчук впервые стал отцом. Что известно о новой девушке 46-летнего певца