Врачи из проекта «Я соромлюсь свого тіла» обсудили с украинскими нардепами женскую грудь

Новый эпизод социального медицинского проекта будет посвящен женщинам

Врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла» продолжают проводить эксперименты среди украинцев. В этот раз проект пришел в гости к Верховной Раде, чтобы с депутатами парламента поговорить о женской груди. Эксперты проекта решили спросить у народных избранников сколько весит женская грудь и получили неожиданные ответы. «Я очень



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Новый эпизод социального медицинского проекта будет посвящен женщинам

Врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла» продолжают проводить эксперименты среди украинцев. В этот раз проект пришел в гости к Верховной Раде, чтобы с депутатами парламента поговорить о женской груди. Эксперты проекта решили спросить у народных избранников сколько весит женская грудь и получили неожиданные ответы.

«Я очень сомневаюсь, что размер или форма груди влияет на здоровье женщины», - уверено сказал один из депутатов парламента. Съемочная группа пришла к выводу, что большинство мужчин не понимает, что большая грудь может влиять на женское здоровье.

Поэтому проект проведет эксперимент среди съемочной группы и на один день 3 мужчин примерят на себе имитаторы женской груди – предположительный вес 3 размера груди. По окончанию испытания, они оценят, насколько было сложно, не мешала ли она им в работе, ведь проблем у женщин с большой грудью может быть действительно много.

Какой же размер груди нравится депутатами и каково их мнение о влиянии размера на женское здоровье поклонники проекта узнают сегодня вечером.