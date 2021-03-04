Вдова основателя Playboy повзрослела и стала еще сексуальнее (фото)

Спустя три года после смерти супруга Кристал познакомилась с парнем, которого теперь называет «самым любимым человеком».

В конце нулевых издатель Хью Хефнер пригласил студентку Кристал Харрис в свой особняк, когда в нем жило еще несколько других моделей. Спустя 10 лет девушка стала единственной вдовой знаменитого медиамагната. Но теперь красотка нашла новую любовь, и, похоже, это надолго.

Основатель журнала Playboy Хью Хефнер за свою жизнь женился три раза. Последней избранницей медиамагната стала Кристал Харрис, которая взяла фамилию мужа. В конце 2010 года влюбленные обручились и уже в 2012-м сыграли свадьбу.

В 2017-м Хью скончался в возрасте 91 года по «естественным причинам». Согласно брачному договору, Кристал не получила наследство. «На память» от мужа ей остался особняк за 5 млн долларов и все украшения, которые мужчина когда-либо дарил девушке.

Спустя три года после смерти супруга Кристал познакомилась с парнем, которого теперь называет «самым любимым человеком». Избранником красотки стал 32-летний инженер Натан Леви, который работает в космической отрасли. Как и девушка, он живет в Лос-Анджелесе.

34-летняя Кристал поделилась с журналистами The Sun, что не искала партнера специально. Однако, раз судьба ей подарила такого замечательного человека, она не собиралась отказываться от своего счастья ради того, чтобы быть примерной вдовой. Тем более девушка знает: Хефнер не против.

Хеф сказал мне, чтобы я знала, что он всегда будет любить меня, что я любовь всей его жизни. Но прекрасно осознавал нашу разницу в возрасте. Однажды он заявил, что прекрасно знает, что он не будет жить вечно, и сказал: «Ты пойдешь дальше».

И Кристал отлично справляется с наставлением покойного мужа. Она держит себя в прекрасной форме, но и не забывает наслаждаться жизнью вместе с новым бойфрендом. Мало того, девушку до сих пор приглашают на съемки, хоть она уже давно не модель плейбой.

Ранее «Скотч» показывал фото 21-летней дочери гея-миллионера, которая тратит $40 тысяч на косметику.

Отмечается, что 21-летняя Сафрон Дрюитт-Бэрлоу раз в месяц может потратить 10 тысяч долларов на то, чтобы ее косметолог из Великобритании прилетела частным рейсом в ее роскошный особняк во Флориде. «Женщина из Брайтона, — мой абсолютный фаворит в области косметических процедур, а также восковых депиляций. Так какой смысл искать кого-то еще, когда я не в Великобритании? Для меня важно знать, что меня лечит тот, кому я доверяю. Она прилетает, занимается мною целый день, а вечером мы выходим гулять и вместе выпиваем», — объяснила она.