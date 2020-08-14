«Вечно молодая» учительница рассказала, как в 81 выглядеть на 40



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На 80-летие Сьюзан сделала татуировку на запястье — инициалы детей

«Вечно молодая» 81-летняя жительница Лондона, которая проработала 56 лет школьной учительницей актерского мастерства и английского языка, раскрыла секреты своей красоты. Ее слова приводит британский таблоид Daily Mail.

Сьюзан Стэнли-Кэрролл (Susan Stanley-Carroll) ушла на пенсию всего месяц назад. «Но я не люблю слово "пенсия", — признается она. — Я планирую и дальше вести индивидуальные онлайн-уроки, — на это меня вдохновили дети». По ее словам, работа помогает ей оставаться в тонусе и выглядеть молодо.

На 80-летие Сьюзан сделала татуировку на запястье — инициалы детей. Тем самым она исполнила свою давнюю мечту и изрядно удивила друзей. «День рождения — отличный повод попробовать что-то новое. Мне не было больно, а сама процедура заняла около 45 минут», — пояснила она.

«Чтобы оставаться стройной и привлекательной, пожилая британка пользуется омолаживающими кремами и занимается спортом. «До карантина я три раза в неделю посещала бассейн. Затем я начала по часу в день ходить. Моя дневная норма — семь тысяч шагов (примерно пять километров), — рассказывает она. — Еще я занимаюсь с фитнес-тренером через Zoom».

Сьюзан ежедневно выделяет 20 минут на медитацию. Она начала практиковать осознанность еще в 1960-х годах, чтобы избавиться от страха перед сценой. По ее словам, медитация изменила ее жизнь к лучшему.

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