Вера Брежнева отпраздновала свой день рождения в Венеции
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Украинская певица отправилась в самый романтичный город
Украинская певица Вера Брежнева на свой день рождения, 3 февраля, отправилась в самый романтичный город – Венецию.
Близкие друзья артистки решили поздравили Брежневу оригинальным способом. Утром под зданием отеля, в котором остановилась чета Брежневой и Меладзе, было запущено в небо несколько десятков красных шаров в виде сердец.
Украинская певица настолько обрадовалась такому сюрпризу, что не смогла не поделится своими эмоциями в соцсети.
«Вот так сегодня выглядело мое утро! Небо над Венецией было наполнено любовью! Любовью моих близких и друзей. Хотя, ни одна фотография не способна передать моих эмоций. Но самое главное, что я хочу сказать сегодня: Спасибо! Спасибо всем вам за то, что вы у меня есть! Спасибо каждому, кто нашел время и желание поздравить меня! Спасибо за вашу любовь! Она наполняет и окрыляет меня!», - написала артистка на своей странице в Instagram.
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