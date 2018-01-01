Вера Брежнева отпраздновала свой день рождения в Венеции

Украинская певица отправилась в самый романтичный город

Украинская певица Вера Брежнева на свой день рождения, 3 февраля, отправилась в самый романтичный город – Венецию. Близкие друзья артистки решили поздравили Брежневу оригинальным способом. Утром под зданием отеля, в котором остановилась чета Брежневой и Меладзе, было запущено в небо несколько десятков красных шаров в виде сердец.



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Вера Брежнева

Украинская певица отправилась в самый романтичный город

Украинская певица Вера Брежнева на свой день рождения, 3 февраля, отправилась в самый романтичный город – Венецию.

Близкие друзья артистки решили поздравили Брежневу оригинальным способом. Утром под зданием отеля, в котором остановилась чета Брежневой и Меладзе, было запущено в небо несколько десятков красных шаров в виде сердец.

Украинская певица настолько обрадовалась такому сюрпризу, что не смогла не поделится своими эмоциями в соцсети.

«Вот так сегодня выглядело мое утро! Небо над Венецией было наполнено любовью! Любовью моих близких и друзей. Хотя, ни одна фотография не способна передать моих эмоций. Но самое главное, что я хочу сказать сегодня: Спасибо! Спасибо всем вам за то, что вы у меня есть! Спасибо каждому, кто нашел время и желание поздравить меня! Спасибо за вашу любовь! Она наполняет и окрыляет меня!», - написала артистка на своей странице в Instagram.

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