Солистка группы «НеАнгелы» переквалифицировалась в модели

Певица Слава Каминская приняла участие в показе осенне-зимней коллекции 2018-19 украинского бренда Gasanova в качестве приглашенной звезды. Украинский дизайнер неоднократно работала над образами певицы для выходов на красные дорожки и съемок для глянцевых журналов. Артистка и fashion-дизайнер даже создали лимитированную коллекцию одежды



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Слава Каминская

Солистка группы «НеАнгелы» переквалифицировалась в модели

Певица Слава Каминская приняла участие в показе осенне-зимней коллекции 2018-19 украинского бренда Gasanova в качестве приглашенной звезды. Украинский дизайнер неоднократно работала над образами певицы для выходов на красные дорожки и съемок для глянцевых журналов.

Артистка и fashion-дизайнер даже создали лимитированную коллекцию одежды 69 by Slava Kaminska. Слава не раз становилась лицом кампейнов бренда Gasanova, а теперь вышла на подиум в рамках Ukrainian Fashion Week.

Певица появилась на подиуме в двух разных образах: элегантном черном комбинезоне и сексуальном комплекте из кристаллов Swarovski.

«Конечно же, я очень волновалась. Выходить на большую сцену для меня привычное дело, а вот на подиум… Несмотря на то, что не мой дебют в качестве модели – мне все равно было волнительно», - прокомментировала свое участие в показе певица.

Поддержать певицу пришел супруг Эдгар Каминский вместе с сыном Леонардом.