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    Слава Каминская вышла на подиум Ukrainian Fashion Week

    Солистка группы «НеАнгелы» переквалифицировалась в модели
    Певица Слава Каминская приняла участие в показе осенне-зимней коллекции 2018-19 украинского бренда Gasanova в качестве приглашенной звезды. Украинский дизайнер неоднократно работала над образами певицы для выходов на красные дорожки и съемок для глянцевых журналов. Артистка и fashion-дизайнер даже создали лимитированную коллекцию одежды
    • Сьогодні, 12:55
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    Слава Каминская
    Слава Каминская

    Солистка группы «НеАнгелы» переквалифицировалась в модели

    Певица Слава Каминская приняла участие в показе осенне-зимней коллекции 2018-19 украинского бренда Gasanova в качестве приглашенной звезды. Украинский дизайнер неоднократно работала над образами певицы для выходов на красные дорожки и съемок для глянцевых журналов.

    Артистка и fashion-дизайнер даже создали лимитированную коллекцию одежды 69 by Slava Kaminska. Слава не раз становилась лицом кампейнов бренда Gasanova, а теперь вышла на подиум в рамках Ukrainian Fashion Week.

     Певица появилась на подиуме в двух разных образах: элегантном черном комбинезоне и сексуальном комплекте из кристаллов Swarovski.

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    Слава Каминская вышла на подиум Ukrainian Fashion Week
    Слава Каминская вышла на подиум Ukrainian Fashion Week
    Слава Каминская вышла на подиум Ukrainian Fashion Week
    Слава Каминская вышла на подиум Ukrainian Fashion Week
    Слава Каминская вышла на подиум Ukrainian Fashion Week

    «Конечно же, я очень волновалась. Выходить на большую сцену для меня привычное дело, а вот на подиум… Несмотря на то, что не мой дебют в качестве модели – мне все равно было волнительно», - прокомментировала свое участие в показе певица.

    Поддержать певицу пришел супруг Эдгар Каминский вместе с сыном Леонардом.

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