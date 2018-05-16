Alex Zakharchuk записал дуэт с сыном Димы Коляденко

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Alex Zakharchuk.

Дуэтная композиция вошла в дебютный альбом артиста

Сегодня состоялся официальный релиз альбома украинского артиста Alex Zakharchuk, над которым он вместе с командой работал около четырех лет. В плейлист пластинки вошли четырнадцать треков, в том числе и авторские песни – «С ума свела», «Ти моя», а также заглавная песня альбома «Живем один раз».

Также альбом украшает песня авторства Дмитрия Монатика – «Аура», эта песня была дебютной на старте карьеры Alex Zakharchuk.

Фил Коляденко, дуэт с которым есть на пластинке, имеет непосредственное отношение к выходу альбома. Так как является автором треков «Добре» и «Venera», а так же выступил саундпродюсером песни «Живем один раз».

«Мне даже не верится, друзья, что этот день настал. И сегодня я невероятно счастлив! То, над чем мы так долго трудились, к чему шли, и о чем я еще дольше мечтал, наконец-то стало реальным. Четыре года мы работали в разных городах, разных студиях, с разными авторами и аранжировщиками, собирая материал и выбирая только самые лучшие песни, чтобы этот альбом звучал максимально вкусно. Это не просто набор песен, это сборник коротких музыкальных историй, каждая из которых прожита и пропущена сквозь сердце и душу. Я благодарен всем тем людям, которые, так или иначе, причастны к его созданию», - прокомментировал выход дебютного альбома исполнитель.

Scotch предлагает послушать дебютный альбом артиста и высказать свое мнение в комментариях.

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