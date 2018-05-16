Сотрудница угостила коллег пирожными со слабительным в честь увольнения

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Пирожные

Женщина намеревалась отомстить одному из коллег

Американку уволили после того, как принесла коллегам на вечеринку пирожные со слабительным. Мероприятие было организовано по случаю увольнения одного из коллег. Один из сотрудников женщины узнал о ее планах накануне вечеринки и вызвал плицию.

Правоохранители изъяли угощения и задержали 47-летнюю жительницу города Сейлайн. Сотрудники правоохранительных органов допросили работницу и пригрозили провести анализ ее выпечки. Сначала она отрицала существование слабительного в пирожных, но вскоре созналась. Признание позволило американке избежать наказания. Тем не менее, работодатель решил уволить ее. Другие сотрудники сообщили, что между гостьей вечеринки и уволенным сотрудником были напряженные отношения.

В полиции отметили, что история могла бы закончиться совсем по-другому, если бы пирожные попали в руки коллег. «Мы часто видим подобные «шутки» в фильмах или телешоу, но в действительности это преступление», – отметил представитель правоохранительных органов.

В компании, уволившей американку, предпочли не комментировать инцидент.

Джерело: Сегодня