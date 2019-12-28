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    Девушка с необычной внешностью вышла замуж (фото)

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    Девушка с необычной внешностью вышла замуж (фото)
    instagram.com/mdwfeatures

    Девушка уверена, что она идеально смотрелась в белом платье и фате

    27-летняя Кэтрин Хэндрикс из США шесть лет назад отказалась от депиляции. Девушке «надоели ежедневные повторяющиеся процедуры», поэтому она раз и навсегда от них избавилась. Однако это не помешало Хэндрикс устроить личную жизнь – американка давно встречалась с парнем, а недавно пара поженилась.

    Муж Кэтрин спокойно отнесся к наличию волос по всему ее телу и даже не просил, чтобы та удалила их перед бракосочетанием. Более того, девушка уверена, что она идеально смотрелась в белом платье и фате.

    «Да, я была волосатой в день моей свадьбы. Это вопрос выбора. Речь идет о том, чтобы быть тем, кем хочешь, и выглядеть так, как хочешь, а не скрывать свои чувства и точку зрения», – утверждает Кэтрин Хэндрикс.

    Она также призналась, что волосы на ее теле росли очень быстро и приходилось брить их каждый день. Сложнее всего было найти общий язык с матерью, но Кэтрин смогла подобрать к ней подход.

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    Девушка с необычной внешностью вышла замуж (фото)
    Девушка с необычной внешностью вышла замуж (фото)
    Девушка с необычной внешностью вышла замуж (фото)
    Девушка с необычной внешностью вышла замуж (фото)
    Девушка с необычной внешностью вышла замуж (фото)

    «Моя мама говорила, что я выгляжу отвратительно. Это было самое худшее – слышать такие слова от любимого человека. Теперь она поддерживает меня и говорит не слушать никого, кроме себя», – отметила американка.

    фотография свадьба волосы
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