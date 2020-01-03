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    Жизнь

    Виновный в смерти дочери Уитни Хьюстон Ник Гордон умер от передозировки

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    Виновный в смерти дочери Уитни Хьюстон Ник Гордон умер от передозировки

    Мистическая череда смертей, шокировавших общественность, завершилась кончиной самого Ника

    30-летний Ник Гордон был найден мертвым в своем доме, причиной смерти, как сообщают СМИ, стала передозировка наркотиков. Подопечный легендарной Уитни Хьюстон, которая воспитывала парня с 12 лет, несколько лет назад был признан виновным в смерти дочери певицы - Бобби Кристины Браун. Спустя всего несколько лет после трагической смерти самой Уитни, тело 22-летней девушки было найдено в ванной. Тогда медики также назвали причиной случившегося интоксикацию запрещенными веществами.

    К слову, еще одна загадочная смерть, случившаяся в рамках расследования странного ухода из жизни Бобби, постигла главного свидетеля обвинения, который настаивал, что именно Гордон мог ввести девушке летальную дозу: он был также найден в ванной со шприцем. Теперь эта мистическая череда смертей, шокировавших общественность, завершилась кончиной самого Ника.

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