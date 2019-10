Власти Китая удалили все серии «Южного парка» из-за критики устройства страны

Мультсериал исчез со всех электронных площадок

Власти Китая ограничили доступ ко всем эпизодам мультсериала «Южный парк». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Причиной недовольства властей стала серия Band in China («Группа в Китае», созвучно с Banned in China – «Заблокировано в Китае»), где намекают на цензуру в Китае. По сюжету герои Стэн, Джимми, Кенни и Баттерс создают музыкальную группу, которая становится очень популярной. Затем про музыкантов хотят снять фильм, но сценарий к нему все время меняют, чтобы фильм можно было без проблем показать в Китае. Также в серии заметно критическое отношение и к политической системе Китая. Например, Рэнди Марша за попытку продать марихуану отправляют в трудовой лагерь, который напоминает китайские лагеря для «перевоспитания» представителей народа уйгуров.

