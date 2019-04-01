Внучка Муссолини возмутилась рисунком Джима Керри о смерти ее деда



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Джим Керри

Женщина предложила другие идеи для будущих набросков актера

Алессандра Муссолини, депутат Европарламента и внучка основателя итальянского фашизма Бенито Муссолини была крайне возмущена рисунком, который выполнил голливудский актер Джим Керри, и разместил его на своей странице в микроблоге Twitter.

На собственноручном рисунке звезда изобразил подвешенных вверх ногами мужчину и женщину. Именно так были выставлены на всеобщее обозрение в Милане сам диктатор и его любовница Петаччи, которых застрелили партизаны.

If you’re wondering what fascism leads to, just ask Benito Mussolini and his mistress Claretta. pic.twitter.com/uc2wZl0YBu — Jim Carrey (@JimCarrey) 30 березня 2019 р.

В свою очередь, внучка Муссолини посоветовала артисту еще несколько идей для его рисунков. Например, ядерный взрыв в Хиросиме и Нагасаки или угнетение белого населения над чернокожим рабом. В итоге политик отметила, что не стоит беспокоиться о политических выпадах бедного Керри, его рисунки – это «всего лишь испачканная бумага». Кстати, как отреагировал артист на критику неизвестно.

Ранее сообщалось, 56-летний Джим Керри оправился после смерти своей подруги Катрионы Уайт, которая покончила с собой после того, как актер ее бросил. На вручении «Золотого глобуса» его заметили уже с новой спутницей - 34-летней Джинджер Гонзага.