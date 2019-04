Внучка Муссолини возмутилась рисунком Джима Керри о смерти ее деда

Женщина предложила другие идеи для будущих набросков актера

Алессандра Муссолини, депутат Европарламента и внучка основателя итальянского фашизма Бенито Муссолини была крайне возмущена рисунком, который выполнил голливудский актер Джим Керри, и разместил его на своей странице в микроблоге Twitter.

На собственноручном рисунке звезда изобразил подвешенных вверх ногами мужчину и женщину. Именно так были выставлены на всеобщее обозрение в Милане сам диктатор и его любовница Петаччи, которых застрелили партизаны.

If you’re wondering what fascism leads to, just ask Benito Mussolini and his mistress Claretta. pic.twitter.com/uc2wZl0YBu