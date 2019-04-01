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    Жизнь

    Внучка Муссолини возмутилась рисунком Джима Керри о смерти ее деда

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    Джим Керри - Внучка Муссолини возмутилась рисунком Джима Керри о смерти ее деда
    Джим Керри

    Женщина предложила другие идеи для будущих набросков актера

    Алессандра Муссолини, депутат Европарламента и внучка основателя итальянского фашизма Бенито Муссолини была крайне возмущена рисунком, который выполнил голливудский актер Джим Керри, и разместил его на своей странице в микроблоге Twitter.

    На собственноручном рисунке звезда изобразил подвешенных вверх ногами мужчину и женщину. Именно так были выставлены на всеобщее обозрение в Милане сам диктатор и его любовница Петаччи, которых застрелили партизаны.

    В свою очередь, внучка Муссолини посоветовала артисту еще несколько идей для его рисунков. Например, ядерный взрыв в Хиросиме и Нагасаки или угнетение белого населения над чернокожим рабом. В итоге политик отметила, что не стоит беспокоиться о политических выпадах бедного Керри, его рисунки – это «всего лишь испачканная бумага». Кстати, как отреагировал артист на критику неизвестно.

     

    Ранее сообщалось, 56-летний Джим Керри оправился после смерти своей подруги Катрионы Уайт, которая покончила с собой после того, как актер ее бросил. На вручении «Золотого глобуса» его заметили уже с новой спутницей - 34-летней Джинджер Гонзага.

     

    артист актер
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