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    Выходные дни в марте: Когда будут отдыхать украинцы

    В течение следующего месяца в нашей стране будет 10 выходных дней
    Кабинет министров Украины утвердил график выходных дней на март. Согласно распоряжению правительства, в нашей стране будет подряд четыре дня выходных: с 8 по 11 марта включительно. В целом же за весь следующий месяц будет 10 выходных дней, пишет «Главком». Международный женский день выпадает в этом году на четверг. В связи с этим для
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    В течение следующего месяца в нашей стране будет 10 выходных дней

    Кабинет министров Украины утвердил график выходных дней на март. Согласно распоряжению правительства, в нашей стране будет подряд четыре дня выходных: с 8 по 11 марта включительно. В целом же за весь следующий месяц будет 10 выходных дней, пишет «Главком».

    Международный женский день выпадает в этом году на четверг. В связи с этим для рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования Кабмин рекомендует перенести рабочий день с пятницы 9 марта на субботу 3 марта.

    В дальнейшем, в течение 2018 года правительство рекомендует установить следующие выходные дни:

    28 апреля – 1 мая для празднования Дня труда;

    28 июня – 1 июля для празднования Дня Конституции;

    22-25 декабря для празднования Рождества христиан западного обряда;

    29 декабря 2018 года – 1 января 2019 года для празднования Нового года.

    Согласно проекту решения, Кабмин рекомендует руководителям предприятий, учреждений и организаций для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя, перенести такие рабочие дни:

    с 9 марта – на 3 марта;

    с 30 апреля – на 5 мая;

    с 29 июня – на 23 июня;

    с 24 декабря – на 22 декабря;

    с 31 декабря – на 29 декабря.

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