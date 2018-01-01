Выходные дни в марте: Когда будут отдыхать украинцы

В течение следующего месяца в нашей стране будет 10 выходных дней

Кабинет министров Украины утвердил график выходных дней на март. Согласно распоряжению правительства, в нашей стране будет подряд четыре дня выходных: с 8 по 11 марта включительно. В целом же за весь следующий месяц будет 10 выходных дней, пишет «Главком». Международный женский день выпадает в этом году на четверг. В связи с этим для

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В течение следующего месяца в нашей стране будет 10 выходных дней

Кабинет министров Украины утвердил график выходных дней на март. Согласно распоряжению правительства, в нашей стране будет подряд четыре дня выходных: с 8 по 11 марта включительно. В целом же за весь следующий месяц будет 10 выходных дней, пишет «Главком».

Международный женский день выпадает в этом году на четверг. В связи с этим для рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования Кабмин рекомендует перенести рабочий день с пятницы 9 марта на субботу 3 марта.

В дальнейшем, в течение 2018 года правительство рекомендует установить следующие выходные дни:

28 апреля – 1 мая для празднования Дня труда;

28 июня – 1 июля для празднования Дня Конституции;

22-25 декабря для празднования Рождества христиан западного обряда;

29 декабря 2018 года – 1 января 2019 года для празднования Нового года.

Согласно проекту решения, Кабмин рекомендует руководителям предприятий, учреждений и организаций для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя, перенести такие рабочие дни:

с 9 марта – на 3 марта;

с 30 апреля – на 5 мая;

с 29 июня – на 23 июня;

с 24 декабря – на 22 декабря;

с 31 декабря – на 29 декабря.