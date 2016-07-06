Битва подушками та поїдання млинців: як у Вінниці святкують Масницю

Головною розвагою стало театралізоване обрядове дійство

Сьогодні, 16 лютого, в Україні починають відзначати Масницю. Із цієї нагоди у Вінниці влаштували масове гуляння: обрядові дійства, танці, конкурси та пригощання усіх охочих млинцями. На Європейській площі зібралось чимало люду. Кілька жінок у традиційному українському вбранні тримали на палицях один з головних символів свята – коржики, що



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Головною розвагою стало театралізоване обрядове дійство

Сьогодні, 16 лютого, в Україні починають відзначати Масницю. Із цієї нагоди у Вінниці влаштували масове гуляння: обрядові дійства, танці, конкурси та пригощання усіх охочих млинцями.

На Європейській площі зібралось чимало люду. Кілька жінок у традиційному українському вбранні тримали на палицях один з головних символів свята – коржики, що символізують сонце, а отже – прихід весни й тепла.

Головною розвагою стало театралізоване обрядове дійство від працівників Територіального центру з обслуговування населення: жінки розіграли традиційну сцену, що описує тиждень, протягом якого Масниця і відзначається: у 1-й день приймають гостей та печуть млинці, у 2-й незаміжні дівчата влаштовували оглядини або ж йшли кататися з хлопцями на санях, у 3-й жінка кличе зятя та інших гостей на млинці, у 4-й розпочинаються масові гуляння, 5-й день вважається «тещиним» – тоді зять повинен кликати тещу на млинці, 6-й символізує прощання із зимою – всі ходять у гості та з веселим настроєм проводжають зиму. Тиждень завершується Прощеною неділею, коли треба забувати всі образи та усіх прощати.

Млинців було кілька сотень: солодкі та солоні, великі, маленькі, трикутні та класичні. Ними пригощали переможців конкурсів, яких тут було чимало: загадки, битва подушками, перевірка на знання українських свят тощо.

Особливо «запеклою» була битва подушками: чоловіки, жінки та навіть діти намагалися «відгамселити» одне одного, вибити подушку з рук суперника та врешті зігнати його з імпровізованого «рингу».