Сретенье Господне. Что нужно знать о празднике

По народным приметам в этот день можно определить, какой будет погода в ближайшие месяцы

Сегодня, 15 февраля, православный мир отмечает Сретенье Господне. Также в народе этот день называют «Громовицей», так как считается, что именно сегодня весна начинает бороться с зимой. «Главком» напоминает основные традиции и поверья этого праздника. Большинство поверий этого дня так или иначе связаны с погодой. Люди

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Перемена погоды

По народным приметам в этот день можно определить, какой будет погода в ближайшие месяцы

Сегодня, 15 февраля, православный мир отмечает Сретенье Господне. Также в народе этот день называют «Громовицей», так как считается, что именно сегодня весна начинает бороться с зимой. «Главком» напоминает основные традиции и поверья этого праздника.

Большинство поверий этого дня так или иначе связаны с погодой. Люди столетиями старались отследить поведение природы, предсказать грядущую погоду и выбрать лучший момент для посева урожая.

Особое внимание в ночь перед праздником уделялось небу. Если накануне Сретения Господня небо усеивали звезды, люди верили, что зима еще долго не уступит место весне, то есть ожидалась холодная или поздняя весна.

Наблюдали отдельно и за солнцем, если закат был ясным, то сильных морозов февраль уже не предвещал. Если же наоборот, то к концу последнего месяца зимы ждали похолоданий.

Метель в праздник Сретения Господня расценивалась как гроза благополучному плодородию земли и сулила плохой урожай летом и осенью.

Однако не все приметы Сретения Господня связаны с погодой. Так считалось плохой приметой в праздник класть деньги на кухонный стол. Люди верили, что таким образом можно прогнать из дому удачу. А вот потеря денег сегодня может означать грядущую финансовую прибыль.

В Сретение Господне люди старались отложить планы на дальнюю дорогу, чаще из-за переменчивой погоды, которая следовала за праздником и могла создать путнику проблемы. Так и возникла фраза «На Сретение в дальнюю дорогу отправишься - домой можешь не скоро воротиться».