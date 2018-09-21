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    Жизнь

    Вылез из-под Трампа. На обложке журнала Time Путина изобразили в интересном положении

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    Вылез из-под Трампа. На обложке журнала Time Путина изобразили в интересном положении

    Так российского диктатора еще не изображали

    Американский журнал Time изобразил на обложке президента России Владимира Путина в виде маленькой матрешки.

    Обложку октябрьского номера опубликовали на сайте издания.

    На обложке изображена большая разобранная матрешка в виде президента США Дональда Трампа. На заднем плане — маленькие игрушки, на которых изображены портреты российского олигарха Виктора Вексельберга и американского политтехнолога Пола Манафорта. Путина изобразили в виде маленькой матрешки внутри других игрушек.

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    Вылез из-под Трампа. На обложке журнала Time Путина изобразили в интересном положении

    Ранее «Скотч» рассказывал, как Петр Порошенко лайкнул свой лайк на чужом селфи.

    Джерело: Громадське

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