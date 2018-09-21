Вылез из-под Трампа. На обложке журнала Time Путина изобразили в интересном положении



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Так российского диктатора еще не изображали

Американский журнал Time изобразил на обложке президента России Владимира Путина в виде маленькой матрешки.

Обложку октябрьского номера опубликовали на сайте издания.

На обложке изображена большая разобранная матрешка в виде президента США Дональда Трампа. На заднем плане — маленькие игрушки, на которых изображены портреты российского олигарха Виктора Вексельберга и американского политтехнолога Пола Манафорта. Путина изобразили в виде маленькой матрешки внутри других игрушек.

Будущий номер журнала посвящен политическим отношениям Москвы и Вашингтона во время президентских выборов США в 2016 году.

«Все люди царя. Как олигархи Путина попали внутрь команды Трампа», — так редакторы назвали октябрьский международный выпуск.

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Джерело: Громадське