Залужний з дружиною привітали українців із Днем вишиванки (фото)
Українці відреагували на привітання та фото Валерія Залужного
Посол у Великій Британії Валерій Залужний у День вишиванки опублікував святкове фото з дружиною Оленою Залужною. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис Залужного у Facebook.
Ексголовком ЗСУ поділився спільним дописом зі своєю дружиною та звернувся до українців. Валерій Залужний привітав народ із Днем вишиванки. «З Днем вишиванки, рідні», – йдеться в повідомленні.
На фото Валерій та Олена Залужні показалися у святковому вбранні. Зокрема, дружина посла позувала на селфі в білій вишиванці із синім жакетом без рукавів. Водночас Залужний вбрався в діловий костюм.
Чи одягнув посол вишиванку – невідомо, оскільки частину фото закрила інша світлина, де він із дружиною стоять у вишиванках. Олена Залужна одягнена в білу сукню-вишиванку, оздоблену вишивкою. Валерій Залужний також на архівному фото зоображений у вишиванці та чорному костюмі.
У коментарях українці відреагували на допис Залужного. Користувачі вітали подружжя з Днем вишиванки та коментували їхнє фото:
- «Які красиві й надихаючі! Зі святом!»
- «Найкрасивіші! Дякуємо!»
- «Вітаю вас Валерій Залужний Олена Залужна! Дуже сумуємо й любимо».
- «Навзаєм, пане Залізний Генерал! Дякуємо за те, що маємо можливість носити вишиванки!»
- «Дуже гарні, щастя, здоров’я, тепла в серці, спокою в душі, миру в рідній Україні. Цінуємо й дуже поважаємо».
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська привітали українців із Днем вишиванки. У святковому зверненні Зеленські розповіли про цінність вишиванки для українського народу.
Як розповідав «Главком», щороку у третій четвер травня в Україні відзначається Всесвітній день вишиванки. У 2026 році День вишиванки українці святкують 21 травня. День вишиванки – свято, присвячене збереженню традицій українського національного одягу. Для українців вишиванка – справжня національна святиня, що символізує красу, силу, щасливу долю та родинну пам’ять. Незважаючи на свою багатовікову історію, вишиванка залишається дуже модною. Жоден інший національний костюм не є таким актуальним для сучасності, як українська вишиванка. День вишиванки – урочиста подія для кожного українця.
