Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Залужний з дружиною привітали українців із Днем вишиванки (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Валерій Залужний зі своєю дружиною Оленою
фото: Валерій Залужний/Facebook
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Українці відреагували на привітання та фото Валерія Залужного 

Посол у Великій Британії Валерій Залужний у День вишиванки опублікував святкове фото з дружиною Оленою Залужною. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис Залужного у Facebook.

Ексголовком ЗСУ поділився спільним дописом зі своєю дружиною та звернувся до українців. Валерій Залужний привітав народ із Днем вишиванки. «З Днем вишиванки, рідні», – йдеться в повідомленні.

На фото Валерій та Олена Залужні показалися у святковому вбранні. Зокрема, дружина посла позувала на селфі в білій вишиванці із синім жакетом без рукавів. Водночас Залужний вбрався в діловий костюм.

Валерій Залужний привітав українців з Днем вишиванки
Валерій Залужний привітав українців з Днем вишиванки
фото: Валерій Залужний/Facebook

Чи одягнув посол вишиванку – невідомо, оскільки частину фото закрила інша світлина, де він із дружиною стоять у вишиванках. Олена Залужна одягнена в білу сукню-вишиванку, оздоблену вишивкою. Валерій Залужний також на архівному фото зоображений у вишиванці та чорному костюмі.

У коментарях українці відреагували на допис Залужного. Користувачі вітали подружжя з Днем вишиванки та коментували їхнє фото:

  • «Які красиві й надихаючі! Зі святом!»
  • «Найкрасивіші! Дякуємо!»
Залужний з дружиною привітали українців із Днем вишиванки (фото) фото 1
фото: скриншот Facebook
  • «Вітаю вас Валерій Залужний Олена Залужна! Дуже сумуємо й любимо».
Залужний з дружиною привітали українців із Днем вишиванки (фото) фото 2
фото: скриншот Facebook
  • «Навзаєм, пане Залізний Генерал! Дякуємо за те, що маємо можливість носити вишиванки!»
Залужний з дружиною привітали українців із Днем вишиванки (фото) фото 3
фото: скриншот Facebook
  • «Дуже гарні, щастя, здоров’я, тепла в серці, спокою в душі, миру в рідній Україні. Цінуємо й дуже поважаємо».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська привітали українців із Днем вишиванки. У святковому зверненні Зеленські розповіли про цінність вишиванки для українського народу. 

Як розповідав «Главком», щороку у третій четвер травня в Україні відзначається Всесвітній день вишиванки. У 2026 році День вишиванки українці святкують 21 травня. День вишиванки – свято, присвячене збереженню традицій українського національного одягу. Для українців вишиванка – справжня національна святиня, що символізує красу, силу, щасливу долю та родинну пам’ять. Незважаючи на свою багатовікову історію, вишиванка залишається дуже модною. Жоден інший національний костюм не є таким актуальним для сучасності, як українська вишиванка.  День вишиванки – урочиста подія для кожного українця.

Читайте також:

Теги: вишиванка Валерій Залужний

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Життя

Залужний з дружиною привітали українців із Днем вишиванки (фото)
Залужний з дружиною привітали українців із Днем вишиванки (фото)
Зеленські у вишиванках: найкрасивіші образи подружжя за останні роки
Зеленські у вишиванках: найкрасивіші образи подружжя за останні роки
«Реальність виявилася іншою». Українка розкрила правду про життя в Данії
«Реальність виявилася іншою». Українка розкрила правду про життя в Данії
103-річна американка назвала п’ять секретів свого довголіття
103-річна американка назвала п’ять секретів свого довголіття
Пєсков зізнався, що його молодша донька заговорила китайською раніше, ніж російською (відео)
Пєсков зізнався, що його молодша донька заговорила китайською раніше, ніж російською (відео)
Українка розповіла, скільки коштує місяць життя у Великій Британії у 2026 році
Українка розповіла, скільки коштує місяць життя у Великій Британії у 2026 році

Новини

Польща висунула вимогу Україні через удари вглиб Росії
Сьогодні, 13:00
Кремлівські пропагандисти визнали, що українські дрони здатні «замордувати» Росію (відео)
Сьогодні, 11:27
Рік після вбивства Андрія Портнова: що відомо про розслідування
Сьогодні, 10:18
Нацбанк випустив пам'ятну монету на честь видатного українця (фото)
Сьогодні, 08:18
Вознесіння Господнє: історія свята, молитва, заборони та привітання
Сьогодні, 07:15
В Україні дощі, грози: погода на 21 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua