Залужний з дружиною привітали українців із Днем вишиванки (фото)

Українці відреагували на привітання та фото Валерія Залужного

Посол у Великій Британії Валерій Залужний у День вишиванки опублікував святкове фото з дружиною Оленою Залужною. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис Залужного у Facebook.

Ексголовком ЗСУ поділився спільним дописом зі своєю дружиною та звернувся до українців. Валерій Залужний привітав народ із Днем вишиванки. «З Днем вишиванки, рідні», – йдеться в повідомленні.

На фото Валерій та Олена Залужні показалися у святковому вбранні. Зокрема, дружина посла позувала на селфі в білій вишиванці із синім жакетом без рукавів. Водночас Залужний вбрався в діловий костюм.

Валерій Залужний привітав українців з Днем вишиванки

Чи одягнув посол вишиванку – невідомо, оскільки частину фото закрила інша світлина, де він із дружиною стоять у вишиванках. Олена Залужна одягнена в білу сукню-вишиванку, оздоблену вишивкою. Валерій Залужний також на архівному фото зоображений у вишиванці та чорному костюмі.

У коментарях українці відреагували на допис Залужного. Користувачі вітали подружжя з Днем вишиванки та коментували їхнє фото:

«Які красиві й надихаючі! Зі святом!»

«Найкрасивіші! Дякуємо!»

«Вітаю вас Валерій Залужний Олена Залужна! Дуже сумуємо й любимо».

«Навзаєм, пане Залізний Генерал! Дякуємо за те, що маємо можливість носити вишиванки!»

«Дуже гарні, щастя, здоров’я, тепла в серці, спокою в душі, миру в рідній Україні. Цінуємо й дуже поважаємо».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська привітали українців із Днем вишиванки. У святковому зверненні Зеленські розповіли про цінність вишиванки для українського народу.

Як розповідав «Главком», щороку у третій четвер травня в Україні відзначається Всесвітній день вишиванки. У 2026 році День вишиванки українці святкують 21 травня. День вишиванки – свято, присвячене збереженню традицій українського національного одягу. Для українців вишиванка – справжня національна святиня, що символізує красу, силу, щасливу долю та родинну пам’ять. Незважаючи на свою багатовікову історію, вишиванка залишається дуже модною. Жоден інший національний костюм не є таким актуальним для сучасності, як українська вишиванка. День вишиванки – урочиста подія для кожного українця.