Речник Путіна розповів подробиці виховання дітей

Молодша донька прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова почала розмовляти китайською мовою раніше, ніж рідною російською. Про це речник Кремля розповів журналістам у Пекіні, де він наразі перебуває у складі російської делегації, інформує «Главком».

За словами речника Путіна, це пов'язане із тим, що вихованням донечки змалечку займалася няня – громадянка Китайської народної республіки.

«Няня з нами жила чотири роки, і вона заговорила китайською», – зізнався Пєсков.

— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 20, 2026

Він також додав курйозну деталь про те, що няня була родом із китайського села. Через це дитина не лише заговорила китайською раніше за російську, а й перейняла специфічний сільський діалект та вимову.

Молодшу доньку Дмитра Пєскова звати Надія. Вона народилася 21 серпня 2014 року у шлюбі речника Кремля з відомою російською фігуристкою фігуристкою Тетяною Навкою (це п'ята дитина Пєскова загалом і друга донька). Тетяна Навка раніше також хвалилася в Instagram, що Надя з трьох років вивчає китайську, займається фігурним катанням, балетом і малюванням. Наразі дівчинці 11 років.

Варто зауважити, що така заява Пєскова пролунала на тлі заяв Володимира Путіна під час його 25-го візиту до Китаю. Російський диктатор похвалився, що в РФ стрімко зростає інтерес до вивчення китайської мови, і наразі її опановують уже понад 100 тис. росіян всередині країни та ще 20 тис. студентів безпосередньо в Китайській народній республіці.

«Главком» писав, що російський диктатор Володимир Путін прибув з офіційним візитом до Китаю. Літак глави Кремля приземлився у Пекіні ввечері 19 травня. В аеропорту Путіна зустрічав почесний караул, а також спеціально організована група людей із прапорами Росії та Китаю. На опублікованих кадрах видно, як учасники зустрічі в однакових костюмах ритмічно вигукують привітання та скандують лозунги на адресу російського диктатора.

До слова, у Пекіні відбулася офіційна зустріч лідера Китайської народної республіки Сі Цзіньпіна з російським диктатором Володимиром Путіним. Головними темами переговорів стали поглиблення двостороннього партнерства, критика зовнішньої політики США та поточна війна в Ірані. У Кремлі вже відзвітували про перші результати візиту. Путін назвав лідера Китаю своїм «дорогим другом» та окремо зазначив, що російсько-китайські відносини вже не раз пройшли випробування на міцність.