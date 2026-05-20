Пєсков зізнався, що його молодша донька заговорила китайською раніше, ніж російською (відео)
Речник Путіна розповів подробиці виховання дітей
Молодша донька прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова почала розмовляти китайською мовою раніше, ніж рідною російською. Про це речник Кремля розповів журналістам у Пекіні, де він наразі перебуває у складі російської делегації, інформує «Главком».
За словами речника Путіна, це пов'язане із тим, що вихованням донечки змалечку займалася няня – громадянка Китайської народної республіки.
«Няня з нами жила чотири роки, і вона заговорила китайською», – зізнався Пєсков.
— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 20, 2026
Він також додав курйозну деталь про те, що няня була родом із китайського села. Через це дитина не лише заговорила китайською раніше за російську, а й перейняла специфічний сільський діалект та вимову.
Варто зауважити, що така заява Пєскова пролунала на тлі заяв Володимира Путіна під час його 25-го візиту до Китаю. Російський диктатор похвалився, що в РФ стрімко зростає інтерес до вивчення китайської мови, і наразі її опановують уже понад 100 тис. росіян всередині країни та ще 20 тис. студентів безпосередньо в Китайській народній республіці.
«Главком» писав, що російський диктатор Володимир Путін прибув з офіційним візитом до Китаю. Літак глави Кремля приземлився у Пекіні ввечері 19 травня. В аеропорту Путіна зустрічав почесний караул, а також спеціально організована група людей із прапорами Росії та Китаю. На опублікованих кадрах видно, як учасники зустрічі в однакових костюмах ритмічно вигукують привітання та скандують лозунги на адресу російського диктатора.
До слова, у Пекіні відбулася офіційна зустріч лідера Китайської народної республіки Сі Цзіньпіна з російським диктатором Володимиром Путіним. Головними темами переговорів стали поглиблення двостороннього партнерства, критика зовнішньої політики США та поточна війна в Ірані. У Кремлі вже відзвітували про перші результати візиту. Путін назвав лідера Китаю своїм «дорогим другом» та окремо зазначив, що російсько-китайські відносини вже не раз пройшли випробування на міцність.
