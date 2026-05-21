Свириденко показала особливу вишиванку (фото)

Юлія Відміцька
Юлія Свириденко у святковій вишиванці
фото: Юлія Свириденко/Facebook
Прем’єр-міністерка розповіла про вишиванку, виготовлену у прифронтовому регіоні України

Сьогодні, 21 травня, в Україні святкують День вишиванки. У цей день прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко поділилася історією особливої вишиванки. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис прем’єр-міністерки у Facebook.

Юлія Свириденко розповіла, що її вишиванку створили на Херсонщині, де нині, як і в інших прифронтових регіонах українці живуть під постійними обстрілами ворога.

«Ця вишиванка для мене особлива. Її створили на підприємстві на Херсонщині – одній із наших прифронтових областей. Це робота людей, які щодня живуть і працюють під обстрілами, але продовжують берегти традиції та створювати українське», – розповіла Свириденко. 

Свириденко показала особливу вишиванку
фото: Юлія Свириденко/Facebook

За словами прем’єр-міністерки, орнамент вишиванки теж має свою історію. Квіти, які вишиті на сорочці, притаманні саме степам Херсонщини. «У візерунку – квіти степової Херсонщини у класичних для регіону синьо-зелених кольорах. Саме в цьому сила наших традицій. У кожного і кожної – свої кольори й орнаменти. Але для всіх нас це щось дуже рідне, важливе й однаково цінне. І ми разом зберігаємо цю традицію під час екзистенційної війни. Слава Україні!» – додала Юлія Свириденко.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська привітали українців із Днем вишиванки. У святковому зверненні Зеленські розповіли про цінність вишиванки для українського народу. 

Також до привітань долучився посол у Великій Британії Валерій Залужний. У День вишиванки він опублікував святкове фото зі своєю дружиною Оленою Залужною. Подружжя опублікувало фото, де Валерій та Олена Залужні показалися у святковому вбранні.

До слова, мер Києва Віталій Кличко привітав киян та всіх українців із Днем вишиванки, наголосивши на важливості збереження національних традицій та культури у часи випробувань. 

