103-річна американка назвала п’ять секретів свого довголіття

Дороті Вілсон вважає, що потрібно підтримувати не лише фізичну активність, але й роботу мозку

103-річна американка Дороті Вілсон, попри поважний вік, веде активний спосіб життя. Жінка розповіла про секрети довголіття, які допомагають їй залишатися щасливою та здоровою. Про це пише «Главком» із посиланням Today.

Дороті Вілсон нині мешкає в будинку для літніх людей. Та попри це вона полюбляє грати в бридж зі своїми рідними, відвідувати церкву та різні заходи, а також займатися спортом.

Спорт

За словами довгожительки, дисципліна та фізична активність у будь-яких аспектах життя є важливими. Жінка самостійно одягається та не потребує допомоги. Також Дороті Вілсон відвідує заняття зі спорту в пансіонаті та цікавиться тим, як він впливає на тіло та мозок людини.

«Інструктор усе пояснює. Якій частині тіла ви допомагаєте і як мозок бере участь у всьому, що ви робите», – розповіла вона. На думку 103-річної жінки, навіть звичайні буденні справи допомагають їй підтримувати свою фізичну форму та активність.

Читання

Дороті Вілсон вважає, що потрібно підтримувати не лише фізичну активність, але й роботу мозку. Для цього вона багато читає. Для читання довгожителька зазвичай виділяє час ввечері та насолоджується улюбленими творами завдяки електронним книгам.

«Мені здається, найцікавіше в читанні те, що багато речей, які відбуваються у світі, траплялися знову, знову і знову. І я не думаю, що ми коли-небудь справді вчилися на історії, але ми повинні намагатися це робити», – каже вона.

Соціальне життя

Дороті Вілсон з приятелькою на свій 102 день народження фото: Тoday

На думку 103-річної жінки, спілкування та знайомства з людьми також робить її щасливою. «Для мене це дуже важливо, тому що я люблю людей. Усі такі привітні», – запевняє вона. У будинку для літніх людей Вілсон входить до комітету, який вітає нових мешканців. Також вона відвідує багато заходів у пансіонаті, для довгожителки зв’язок з іншими людьми має велике значення.

«Це єдиний спосіб по-справжньому когось пізнати. І я думаю, що це важливо. Можливо, для них важливо відчути себе бажаними гостями, але це так само важливо і для того, хто вітає. Мені подобається знайомитися з новими людьми», – зазначила жінка.

Ігри

Однією з улюблених ігор Дороті Вілсон є бридж (карткова командна гра, – «Главком»). «Я граю в бридж раз на тиждень. А ще я щодня граю в бридж онлайн із двома своїми дітьми», – поділилася жінка.

У бридж американка грає вже багато років. Тож щодня вона не втрачає можливість узяти участь у щоденних партіях. «Це справді весело. За грою в бридж можна зустріти чудових людей», – вважає вона.

Харчування

103-річна довгожителька стежить за своїм харчуванням. Її улюбленою їжею є морепродукти: «Юшки з морепродуктів завжди накладають повну тарілку, і мені це дуже подобається». До того ж довгожителька щодня їсть овочі. Водночас Вілсон запевняє, що вона невибаглива до їжі.

Дороті Вілсон у 1942 році одружилася зі своїм чоловіком Річардом Вілсоном фото: Тoday

Дороті Вілсон народилася 12 січня 1923 року в Арлінгтоні, штаті Массачусетс (США). У 1942 році американка одружилася зі своїм чоловіком Річардом Вілсоном. У 2017 році подружжя розлучила смерть Вілсона. Пара виховувала разом чотирьох дітей.

Нагадаємо, Браян Баррі, який народився в 1924 році, у лютому 2026 року та відсвяткував свій 102-й день народження, поділився секретами свого довголіття. 102-річний Браян Баррі попри свій поважний вік зберігає гострий розум. Довгожитель не п’є та не палить, це є одним із секретів його довгого життя.