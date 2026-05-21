«Реальність виявилася іншою». Українка розкрила правду про життя в Данії

Україна розповіла, як вона поєднує материнство та навчання у Данії

Українка Юлія Падневич навчається в Данії та водночас виховує сина. Дівчина поділилася своїм досвідом та розповіла, якою є реальність життя в Данії. Про це пише «Главком» із посиланням на допис в Іnstagram.

За словами українки соціальна система в Данії має свої недоліки, а саме суворі вимоги. «Чи мають діти в Данії право хворіти? Коли я тільки переїхала сюди, мені здавалося, що так. Бо Данія дуже багато говорить про баланс, турботу, про сім’ю та комфортне життя. Але реальність виявилася іншою», – зізналася дівчина.

Юлія Падневич пояснила, що в закладах освіти в Данії пропусків занять має бути мінімум, оскільки це впливає на результати навчання. «Я навчаюся в Данії і тут одразу попереджають, пропусків має бути мінімум, є норма відвідування і якщо дитина хворіє часто, це автоматично починає впливати як на навчання, так і на стабільність», – пояснила блогерка.

Подібну ситуацію українка описує, згадуючи про роботу. Якщо ви працюєте в Данії, а ваша дитина захворіла, то взяти вихідний можна взяти лише на два дні: «У вас є перший день хвороби дитини, максимум другий, а далі система ніби натякає, вирішуй сам свою проблему й тоді починається те, що для багатьох іммігрантів стає шоком».

Тому доводиться вести хворих дітей до дитсадочка, якщо батьки паралельно працюють, або навчаються. «Дітей ведуть у садочок із нежетем, кашлем після безсонної ночі. Іноді зранку дають парацетамол, щоб дитина просто витримала день у садочку. І це зовсім не тому, що батьки байдужі, а тому, що вони як між двох вогнів – робота, навчання, страх втратити репутацію надійного працівника й повна відсутність допомоги», – розповіла блогерка.

Тому Юлії Падневич вдається поєднувати навчання та виховання сина з допомогою чоловіка. «Якщо чесно, якби не чоловік, то мені було б дуже важко навчатися в Данії, бо коли дитина хворіє, це незручно для системи, це стає проблемою не лише для сім’ї, а і для роботи та освіти», – додає вона.

