Залужний записав відео Ліні Костенко, яка святкує день народження

Юлія Відміцька
Залужний привітав із днем народження 96-річну Ліну Костенко
фото: Валерій Залужний/Telegram

Ексголовком ЗСУ прочитав один з віршів письменниці

Посол у Великій Британії Валерій Залужний привітав із днем народження відому українську письменницю Ліну Костенко. Колишній головком ЗСУ записав відео до дня народження поетеси, якій 19 березня виповнилося 96 років. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Валерія Залужного.

Залужний поділився у своєму Telegram-каналі відео, де зачитав вірш Ліни Костенко «Життя іде і все без коректур». Посол показався у кадрі в діловому костюмі та прочитав на камеру рядки з творчості видатної поетеси. 

«Життя іде і все без коректур. І час летить, не стишує галопу. Давно нема маркізи Помпадур, і ми живем уже після потопу. Не знаю я, що буде після нас, в які природа убереться шати», – йдеться у вірші Ліни Костенко, який зачитав Залужний.

Свій допис дипломат доповнив привітанням та звернувся до Ліни Костенко. «Многая літа, пані Ліно!» – написав Валерій Залужний.

Нагадаємо, у 2024 році ексголовнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний і українська поетеса та письменниця Ліна Костенко отримали звання «Почесного громадянина міста Києва».

До слова, ексголовком не прийшов на сесію Київради для того, щоб отримати відзнаку. Вручення відбулося вдома у письменниці Ліни Костенко, яка теж отримала почесне звання. 

Валерій Залужний та Ліна Костенко отримали звання почесних киян
Тоді ж з’ясувалося, що Ліна Костенко є фанаткою Залужного. Ліна Костенко зберігає на стіні фото колишнього головнокомандувача Збройних сил України.

Як повідомляв «Главком», сьогодні, 19 березня, свій день народження відзначає видатна українська поетеса, письменниця та громадська діячка Ліна Костенко. Одній із найвпливовіших постатей сучасної української культури виповнилося 96 років. Ліна Костенко була однією з ключових постатей шістдесятницького руху та відкрито підтримувала дисидентів, відвідуючи судові процеси над тими, кого звинувачували в «антирадянській діяльності та пропаганді».

