Зеленські у вишиванках: найкрасивіші образи подружжя за останні роки

Володимир і Олена Зеленські поділилися спільними кадрами у День вишиванки

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська привітали українців з Днем вишиванки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на спільний допис подружжя Зеленських.

У святковому зверненні Зеленські розповіли про цінність вишиванки для українського народу. Також подружжя привітало Україну зі святом.

«Віками нас зачаровував її візерунок, але тепер наша черга творити його самим – своїм життям, боротьбою, кожним новим кроком. Українці щодня вишивають її власноруч, обороняючи те, що рідне. Відбудовуючи зруйноване. Лікуючи рани. Навчаючи дітей і коли вчаться самі. Ми зберігаємо пам’ять і будуємо майбутнє. З Днем вишиванки, Україно! З долею, яку вишиваємо незалежно!» – йдеться у дописі.

фото: скриншот Володимир Зеленський/Facebook

Президент і перша леді також поділилися спільним фото, на якому вони з’явилися у вишиванках. Олена Зеленська вбралася у білу вишиванку з синім орнаментом. Володимир Зеленський надав перевагу темній сорочці з контрастною світлою вишивкою. На світлині Зеленські посміхаються та тримаються за руки.

Володимир та Олена Зеленські у День вишиванки в 2025 році фото: Володимир Зеленський/Facebook

Нагадаємо, торік президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою Зеленською у стильних вишиванках привітали українців з Днем вишиванки та Днем сімʼї.

Володимир та Олена Зеленські у День вишиванки в 2024 році фото: Володимир Зеленський/Facebook

Також повідомлялося, у 2024 році резидент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою Зеленською у стильних вишиванках привітали українців зі святом, з Днем вишиванки. Зеленський зазначав, що видимо чи невидимо, вишиванка завжди під пікселем захисника й під формою рятувальника, під халатом медика, курткою енергетика, вона на волонтері, на вчителеві, на всіх, хто тримає оборону.

Володимир Зеленський вітав українців з Днем вишиванки у 2023 році фото: Володимир Зеленський/Facebook

Зазначимо, у 2023 році, 18 травня, коли Україна вшановувала пам'ять жертв геноциду кримських татар та відмічає День вишиванки президент України Володимир Зеленський звернувся до українців. Зеленський також наголошував, що одягнув особливу вишиванку, яка символізує єдність українського і кримськотатарського народів.