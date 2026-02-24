Соцмережі розвеселила промова Залужного англійською мовою

Залужний виступив на заході в Лондоні та заговорив англійською мовою

Українці були здивовані вимовою та рівнем англійської мови Валерія Залужного

23 лютого посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний виступив із промовою англійською мовою. Його рівень та вимову англійської мови прокоментували українці в соцмережах. Про це пише «Главком» із посиланням на Threads.

У мережі обговорюють виступ Валерія Залужного в аналітичному центрі Chatham House у Лондоні, присвяченому четвертій річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. На відео посол вітається з присутніми англійською мовою та починає свою промову. Однак згодом Залужний продовжив говорити українською, а для носіїв англійської мови його слова перекладали.

Виступ Валерія Залужного у Лондоні

Це підмітили користувачі, дехто був здивований та навіть обурений рівнем англійської мови Валерія Залужного. Однак українці стали на захист посла та зауважили, що проблема не у знанні англійської мови, а у її вимові. Користувачі зазначили, що багато слів в іноземній мові мають складну вимову.

Українці розкритикували Залужного через його виступ англійською мовою фото: скриншот Threads

«Немає чого сміятись, людина старається».

«Хочу звернути вашу увагу на те що «вимова» це не дорівнює знання чи незнання мови. Багато слів англійських є складними для нас у вимові. А особливо якщо це британська англійська, а не американська».

Дехто з користувачів став на захист посла фото: скриншот Threads

У мережі обговорюють виступ Валерія Залужного фото: скриншот Threads

Нагадаємо, 7 березня 2024 року Президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Згодом ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний отримав погодження від Великої Британії про те, що він може бути призначений на посаду посла України в Лондоні.

До слова, посол України в Сполученому Королівстві Великої Британії Валерій Залужний зізнався народній артистці України Ірині Білик у своїй шаленій прихильності. Ірина Білик мала концерт у Великій Британії, де в Лондоні та зустрілася із колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.