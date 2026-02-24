Соцмережі розвеселила промова Залужного англійською мовою
Українці були здивовані вимовою та рівнем англійської мови Валерія Залужного
23 лютого посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний виступив із промовою англійською мовою. Його рівень та вимову англійської мови прокоментували українці в соцмережах. Про це пише «Главком» із посиланням на Threads.
У мережі обговорюють виступ Валерія Залужного в аналітичному центрі Chatham House у Лондоні, присвяченому четвертій річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. На відео посол вітається з присутніми англійською мовою та починає свою промову. Однак згодом Залужний продовжив говорити українською, а для носіїв англійської мови його слова перекладали.
Це підмітили користувачі, дехто був здивований та навіть обурений рівнем англійської мови Валерія Залужного. Однак українці стали на захист посла та зауважили, що проблема не у знанні англійської мови, а у її вимові. Користувачі зазначили, що багато слів в іноземній мові мають складну вимову.
- «Немає чого сміятись, людина старається».
- «Хочу звернути вашу увагу на те що «вимова» це не дорівнює знання чи незнання мови. Багато слів англійських є складними для нас у вимові. А особливо якщо це британська англійська, а не американська».
Нагадаємо, 7 березня 2024 року Президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Згодом ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний отримав погодження від Великої Британії про те, що він може бути призначений на посаду посла України в Лондоні.
До слова, посол України в Сполученому Королівстві Великої Британії Валерій Залужний зізнався народній артистці України Ірині Білик у своїй шаленій прихильності. Ірина Білик мала концерт у Великій Британії, де в Лондоні та зустрілася із колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.
