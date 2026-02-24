Головна Скотч Курйоз
search button user button menu button

Соцмережі розвеселила промова Залужного англійською мовою

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Залужний виступив на заході в Лондоні та заговорив англійською мовою
фото: скриншот Chatham House/YouTube

Українці були здивовані вимовою та рівнем англійської мови Валерія Залужного

23 лютого посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний виступив із промовою англійською мовою. Його рівень та вимову англійської мови прокоментували українці в соцмережах. Про це пише «Главком» із посиланням на Threads.

У мережі обговорюють виступ Валерія Залужного в аналітичному центрі Chatham House у Лондоні, присвяченому четвертій річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. На відео посол вітається з присутніми англійською мовою та починає свою промову. Однак згодом Залужний продовжив говорити українською, а для носіїв англійської мови його слова перекладали.

Виступ Валерія Залужного у Лондоні

Це підмітили користувачі, дехто був здивований та навіть обурений рівнем англійської мови Валерія Залужного. Однак українці стали на захист посла та зауважили, що проблема не у знанні англійської мови, а у її вимові. Користувачі зазначили, що багато слів в іноземній мові мають складну вимову.

Українці розкритикували Залужного через його виступ англійською мовою
Українці розкритикували Залужного через його виступ англійською мовою
фото: скриншот Threads
  • «Немає чого сміятись, людина старається».
  • «Хочу звернути вашу увагу на те що «вимова» це не дорівнює знання чи незнання мови. Багато слів англійських є складними для нас у вимові. А особливо якщо це британська англійська, а не американська».
Дехто з користувачів став на захист посла
Дехто з користувачів став на захист посла
фото: скриншот Threads
У мережі обговорюють виступ Валерія Залужного
У мережі обговорюють виступ Валерія Залужного
фото: скриншот Threads
Соцмережі розвеселила промова Залужного англійською мовою фото 1
фото: скриншот Threads

Нагадаємо, 7 березня 2024 року Президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Згодом ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний отримав погодження від Великої Британії про те, що він може бути призначений на посаду посла України в Лондоні. 

До слова, посол України в Сполученому Королівстві Великої Британії Валерій Залужний зізнався народній артистці України Ірині Білик у своїй шаленій прихильності. Ірина Білик мала концерт у Великій Британії, де в Лондоні та зустрілася із колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Читайте також:

Теги: хейт Лондон Валерій Залужний мова

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кількість годин на українську мову в початковій школі не скоротять
Чи скоротять кількість годин на українську мову в початковій школі: роз'яснення МОН
6 лютого, 13:31
Казахстану поступово зменшує вплив РФ на життя країни
Уряд Казахстану планує відмовитися від російської мови
11 лютого, 19:26
Літургії в соборі Святого Петра перекладатимуть 60 мовами в реальному часі
Ватикан бере на службу штучний інтелект: що зміниться для вірян
18 лютого, 15:09
Залужний каже, що план, який він розробив за допомогою партнерів НАТО, провалився, оскільки не було необхідних ресурсів
«Ми не мали чим воювати». Залужний розкрив причину невдачі контрнаступу 2023 року
18 лютого, 14:33
Актор-воїн Олександр Зарубей пояснив роль мови на фронті
Військовий та актор пояснив, як ЗСУ використовують російську мову проти ворога
18 лютого, 18:39
Попри критику були й гарні відгуки від шанувальників про концерт Монатіка
Соцмережі порівняли Монатіка з Коломойським: співак відреагував
19 лютого, 10:45
Детективи припускають, що спрощений контроль на летовищах дозволяв перевозити неповнолітніх дівчат без належної перевірки документів
Справа Епштейна: у Лондоні розслідують використання приватних аеродромів для секс-трафіку
20 лютого, 19:01
Дмитро Ярош закликав українців до єдності
Ярош звернувся до українців після скандального інтерв'ю Залужного
20 лютого, 10:10
Залужний назвав енергетику ключовою вразливістю України у війні
«Це «ахіллесова п’ята» нацбезпеки». Залужний пояснив, яке слабке місце Росія знайшла в Україні
Вчора, 21:40

Курйоз

Соцмережі розвеселила промова Залужного англійською мовою
Соцмережі розвеселила промова Залужного англійською мовою
Клопотенко показав як любить їсти і збурив мережу
Клопотенко показав як любить їсти і збурив мережу
В Італії чоловік навчив собаку незаконно викидати сміття
В Італії чоловік навчив собаку незаконно викидати сміття
Трамп звинуватив Обаму в розголошенні таємниці про інопланетян
Трамп звинуватив Обаму в розголошенні таємниці про інопланетян
Китайська стрімерка підірвала мережу, коли фільтр краси злетів з її обличчя (відео)
Китайська стрімерка підірвала мережу, коли фільтр краси злетів з її обличчя (відео)
Конфуз у прямому ефірі. Комунальник накрив журналістку лавиною снігу
Конфуз у прямому ефірі. Комунальник накрив журналістку лавиною снігу

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Вчора, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
Вчора, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
22 лютого, 07:30

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua