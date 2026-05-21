Малюки – засновники Києва приміряли вишиванки з різних куточків України

Ірина Міллер
Кий, Щек та Хорив отримали нові вишиванки до свята
фото: Володимир Журавель/Facebook
Скульптор Володимир Журавель показав нові образи Кия, Щека, Хорива та Либеді до Дня вишиванки й розповів, коли чекати на наступне перевтілення

Сьогодні, 21 травня, з нагоди Дня вишиванки у столиці традиційно оновили вбрання мініатюрних засновників міста – Кия, Щека, Хорива та їхньої сестри Либеді. Бронзові скульптури, розташовані на Поштовій площі, прикрасили національними орнаментами з різних куточків України. Про цю ініціативу в соціальній мережі повідомив автор монумента скульптор Володимир Журавель, інформує «Главком»

За словами митця, кожна фігурка отримала сорочку з унікальним регіональним візерунком:

  • Либідь – у чернігівській вишиванці;
  • Кий – у волинській;
  • Щек – у закарпатській;
  • Хорив – у київській.
Либідь у чернігівській вишиванці та віночку з червоних квітів
фото: Володимир Журавель/Facebook
фото: Володимир Журавель/Facebook
фото: Володимир Журавель/Facebook
фото: Володимир Журавель/Facebook

«Друзі, з Днем вишиванки! Знову переодягли малюків до свята», – привітав киян та гостей міста Журавель.

фото: Володимир Журавель/Facebook

Скульптор зауважив, що наступне переодягання малюків заплановане на день Києва 30-31 травня.

Нагадаємо, День вишиванки, який щороку відзначають у третій четвер травня, пропонується офіційно визнати державним святом. Із такою ініціативою виступила громадська організація «Захист Держави», яка зараз у всіх областях України збирає підписи під відповідним зверненням до Верховної Ради. До цієї акції разом із багатьма українцями долучаються військові, ветерани та ветеранки, волонтери, культурні діячі, регіональні лідери, місцеві блогери.

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська вже привітали українців з Днем вишиванки. У святковому зверненні Зеленські розповіли про цінність вишиванки для українського народу.  

