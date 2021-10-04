Жена Дмитрия Гордона пикантно поздравила себя с днем рождения (фото)

Журналистка похвасталась фигурой

Жена известного украинского телеведущего и блогера Дмитрия Гордона Алеся Бацман в честь 37-летия решила поделиться пикантным фото в купальнике. В своем Инстаграме именинница разместила снимок, на котором соблазнительно позировала на камне на фоне моря в купальнике в цветочный принт. Олеся посветила аппетитной стройной фигурой.

«37! С днем рождения меня», — написала она.

instagram.com/alesiabatsman/

В комментариях под постом фолловеры присоединились к поздравлениям и засыпали именинницу комплиментами.

Ранее «Скотч» сообщал, что доктор Комаровский рассказал, что мешает украинцам вести нормальную интимную жизнь.

Так, в рубрику «Запитай у Комаровського» поступил вполне конкретный вопрос: «Мой муж смотрит телевизор до двух часов ночи. Как это влияет на здоровье спящего ребенка?». Кандидат медицинских наук объяснил, что телевизор не представляет опасности для детей, если они сами не говорят родителям: «Я не могу заснуть».

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