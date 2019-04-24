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    Жизнь

    Житель Нью-Йорка придумал способ, как не проспать нужную станцию метро

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    Житель Нью-Йорка придумал способ, как не проспать нужную станцию метро

    Парень надел кепку с бегущей строкой, на которой размещена просьба: «Разбудите меня до того, как я проеду 34-ю улицу»

    Подземный транспорт в Нью-Йорке работает медленно и с перебоями: поезда меняют маршрут едва ли не ежедневно и зачастую подолгу стоят на станциях. Поэтому уснуть в метро - дело привычное.

    Житель города придумал оригинальный способ не проспать свою остановку: он надел на себя кепку с бегущей строкой. На ней размещена просьба: «Разбудите меня до того, как я проеду 34-ю улицу». Видео с ним было опубликовано на Reddit и за сутки набрало более 90 тысяч лайков и почти две тысячи комментариев.

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    Публикация от TheYeshivaWorld.com (@theyeshivaworld)

    В оригинале подпись звучит так: Wake Me Up Before I Go Go … Past 34th Street. Это отсылка к хиту группы Wham! под названием Wake Me Up Before You Go-Go.

    Пользователи соцсетей похвалили молодого человека за креативный подход к проблеме и отмечают, что он «опередил свое время». Некоторые пишут, что его изобретение пригодилось бы в других жизненных ситуациях - например, в самолете, когда бортпроводники разносят алкогольные напитки. Еще один пользователь отмечает, что он «достаточно стар» и помнит, что раньше билеты закрепляли на головном уборе - чтобы кондуктор его увидел и разбудил пассажира на нужной остановке.

    Джерело: Esquire

    общественный транспорт метро новости
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