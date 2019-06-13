Наоми Кэмпбелл продемонстрировала подтянутую фигуру на пляже в Кении



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instagram.com/naomi

49-летняя модель призналась, что долго шла к тому, чтобы принять свое тело

Наоми Кэмпбелл стала героиней июльского номера британского Vogue. Она позировала для фотографа Джейми Хоуксворта на побережье кенийского города Малинди. «Черная пантера» для съемки примерила несколько ярких образов.

На одном снимке она надела разноцветную футболку tie-dye и плавки с цветочным принтом. На другом — полосатый кроп-топ и белые трусики.

Помимо фотосессии Наоми написала эссе, в котором призналась, что очень долго не принимала свою внешность. «Когда я была маленькой, я чувствовала себя некомфортно в своем теле и со своим цветом кожи. В школе меня дразнили и давали странные прозвища. Единственное место, где мне нравилось находиться — это был танцевальный класс. Там я просто двигалась, забывая обо всем», — начала свой рассказ красавица.

Наоми призналась, что совсем недавно стала чувствовать себя по‑настоящему красивой и женственной. «Когда я начала заниматься моделингом, я часто чувствовала себя сковано на съемках, где нужно было обнажаться. В обычной жизни я надевала жакеты и другие вещи, чтобы скрыть свое тело. Любовь к себе пришла с возрастом — я несколько лет назад начала хорошо себя чувствовать в своем теле и принимать его. Я избавилась от чувства вины», — открылась Наоми.

Джерело: graziamagazine.ru