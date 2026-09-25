Переможниця шоу «Холостяк-12» вийшла заміж за співака: перші фото з весілля

Катерина Лозовицька та Гідаят Сеїдов одружилися через місяць після новини про заручини

Переможниця 12-го сезону шоу «Холостяк», модель Катерина Лозовицька вийшла заміж за українського співака. Дівчина поділилася кадрами з весілля у своєму блозі в Instagram, пише «Главком».

Обранцем Катерини Лозовицької став співак Гідаят Сеїдов, який був учасником 13 сезону «Голосу країни». Пара неочікувано для своєї аудиторії повідомила про весілля. Річ у тім, що Катерина Лозовицька розповіла про свої стосунки у мережі на початку серпня. А 23 серпня Гідаят Сеїдов освідчився Катерині Лозовицькій. На той момент співак та модель перебували у стосунках близько пів року.

Рівно через місяць, 23 вересня, закохані таємно зіграли весілля. Згодом пара опублікувала кадри зі свята. «Був найщасливіший день у моєму житті. Так багато сліз щастя… Назавжди сім'я», – написала наречена.

Катерина Лозовицька та Гідаят Сеїдов одружилися через місяць після новини про заручини фото: Іnstagram.com/kateryna_lozovytska

Катерина Лозовицька обрала для церемонії мереживну весільну сукню з тонкими бретелями та довгою фатою. Образ нареченої підкреслив букет із лілій, акуратні прикраси та легка зібрана зачіска. Гідаят Сеїдов також вбрався на весілля у білий костюм, який нагадував вечірній фрак.

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Переможниця шоу «Холостяк-12» вийшла заміж фото: Іnstagram.com/kateryna_lozovytska

Наречені також поділилися кадрами, як вони читали одне одному свої обітниці, виконували свій весільний танець. На кадрах також можна було побачити деталі оформлення самого весілля: місце церемонії було прикрашене білими квітами, свічками та білим фатином.

Нагадаємо, 15-й сезон романтичного реаліті-шоу «Холостяк» стартує на телеекранах вже цієї осені. Новим героєм шоу «Холостяк» цьогоріч став професійний український баскетболіст та майстер спорту України міжнародного класу В’ячеслав Кравцов з Одеси. Понад 10 років баскетболіст грає за збірну України. Спортсмен має чимало досягнень та досвіду в різних клубах. Три роки тому спортсмен розлучився з дружиною. Холостяк має маленьку доньку.