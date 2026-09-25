Переможниця шоу «Холостяк-12» вийшла заміж за співака: перші фото з весілля
Катерина Лозовицька та Гідаят Сеїдов одружилися через місяць після новини про заручини
Переможниця 12-го сезону шоу «Холостяк», модель Катерина Лозовицька вийшла заміж за українського співака. Дівчина поділилася кадрами з весілля у своєму блозі в Instagram, пише «Главком».
Обранцем Катерини Лозовицької став співак Гідаят Сеїдов, який був учасником 13 сезону «Голосу країни». Пара неочікувано для своєї аудиторії повідомила про весілля. Річ у тім, що Катерина Лозовицька розповіла про свої стосунки у мережі на початку серпня. А 23 серпня Гідаят Сеїдов освідчився Катерині Лозовицькій. На той момент співак та модель перебували у стосунках близько пів року.
Рівно через місяць, 23 вересня, закохані таємно зіграли весілля. Згодом пара опублікувала кадри зі свята. «Був найщасливіший день у моєму житті. Так багато сліз щастя… Назавжди сім'я», – написала наречена.
Катерина Лозовицька обрала для церемонії мереживну весільну сукню з тонкими бретелями та довгою фатою. Образ нареченої підкреслив букет із лілій, акуратні прикраси та легка зібрана зачіска. Гідаят Сеїдов також вбрався на весілля у білий костюм, який нагадував вечірній фрак.
Наречені також поділилися кадрами, як вони читали одне одному свої обітниці, виконували свій весільний танець. На кадрах також можна було побачити деталі оформлення самого весілля: місце церемонії було прикрашене білими квітами, свічками та білим фатином.
Нагадаємо, 15-й сезон романтичного реаліті-шоу «Холостяк» стартує на телеекранах вже цієї осені. Новим героєм шоу «Холостяк» цьогоріч став професійний український баскетболіст та майстер спорту України міжнародного класу В’ячеслав Кравцов з Одеси. Понад 10 років баскетболіст грає за збірну України. Спортсмен має чимало досягнень та досвіду в різних клубах. Три роки тому спортсмен розлучився з дружиною. Холостяк має маленьку доньку.
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