Участники велнес-саммита Гвинет Пэлтроу обвинили ее в мошенничестве



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Гвинет Пэлтроу kp.ru

Новый скандал вокруг сайта о здоровом образе жизни Goop, создательницей которого является Гвинет Пэлтроу

В эти выходные Гвинет Пэлтроу стала хозяйкой саммита, который организовал ее журнал Goop. Встреча проходила в Лондоне и подразумевала уикенд в отеле Kimpton Fitzroy London, различные женские практики и встречу с самой актрисой и ее друзьями, гуру здорового образа жизни. Стоимость участия в мероприятии составила 5700 долларов, 1300 из которых были указаны как плата за проживание.

Фотоотчет с саммита был опубликован на сайте Goop и новостных порталах, и выглядели картинки ярко и жизнерадостно. Однако уже сегодня участницы встречи поделились с изданием Page Six своими реальными эмоциями от проведенного с Гвинет времени. В частности, пообщаться с ней им практически не удалось.

«Гвинет вела себя, как богиня. Она была абсолютно недоступна. Приехала с толпой охранников и провела с нами минимум времени. Она пообщалась с Твигги и Пенелопой Крус, гостьями саммита, позировала для фото, быстро переобулась и уехала. Я была большой поклонницей Гвинет, но теперь сильно в ней разочарована»,- делилась одна из участниц саммита с Page Six.

Как оказалось, возмущение было всеобщим, и дело не только в поведении самой Гвинет, но и в ее махинациях с организационной частью. Так, участницы встречи обнаружили, что номер в гостинице в те самые даты, когда проходил саммит, можно было забронировать за 250 долларов, тогда как с них взяли 1300.

«Goop - настоящие вымогатели!»,- негодуют поклонницы Гвинет в сети.

Джерело: Hello!