  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Джонни Депп попросил актера помочь ему обвинить Эмбер Херд в клевете

    • Розсилка
    Джонни Депп и Эмбер Херд - Джонни Депп попросил актера помочь ему обвинить Эмбер Херд в клевете
    Джонни Депп и Эмбер Херд
    Legion-Media

    56-летний Джонни Депп решительно настроен оправдать свое честное имя

    Актер нашел свидетеля, который даст показания против 33-летней Эмбер Херд, обвинившей экс-супруга в домашнем насилии.

    Адвокаты звезды «Пиратов Карибского моря» собираются вызвать в суд 41-летнего Джеймса Франко. В 2016 году голливудский актер по стечению обстоятельств оказался вместе с бывшей супругой Деппа, спустя несколько часов после ссоры пары. По словам Эмбер, в тот день Джонни поднял на нее руку: актриса демонстрировала синяки.

    Теперь Джеймса хотят допросить и узнать, видел ли он на теле Херд следы от побоев. Адвокаты Херд в свою очередь уверяют, что видеозапись из лифта, на которой были замечены Франко и пострадавшая, уже не актуальна и не является существенным доказательством.

    Представители Деппа также собираются вызвать в качестве свидетеля бывшего бойфренда актрисы Илона Маска. С ним Эмбер закрутила роман сразу после расставания с Джонни.

    Актеры развелись еще два года назад, однако до сих пор ведут публичную борьбу. Ранее Эмбер утверждала, что бывший муж ее избивал и унижал, а также злоупотреблял наркотическими веществами и алкоголем, из-за чего у него происходили вспышки агрессии.

    Актер всячески отрицает свою вину. В декабре его адвокаты заявили, что у них есть доказательства, опровергающие слова Эмбер. Оказалось, что у актера нашлось целых 87 видео, на которых актриса сама поднимает руку на своего мужа. За клевету Депп требует от звезды «Аквамена» компенсацию в размере 50 миллионов долларов. Актер заявил, что бывшая супруга сама нарисовала свои синяки, а также употребляла наркотические вещества.

    Джерело: graziamagazine.ru

    Читайте також
    знаменитости актриса
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ