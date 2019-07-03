Джонни Депп попросил актера помочь ему обвинить Эмбер Херд в клевете



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Джонни Депп и Эмбер Херд Legion-Media

56-летний Джонни Депп решительно настроен оправдать свое честное имя

Актер нашел свидетеля, который даст показания против 33-летней Эмбер Херд, обвинившей экс-супруга в домашнем насилии.

Адвокаты звезды «Пиратов Карибского моря» собираются вызвать в суд 41-летнего Джеймса Франко. В 2016 году голливудский актер по стечению обстоятельств оказался вместе с бывшей супругой Деппа, спустя несколько часов после ссоры пары. По словам Эмбер, в тот день Джонни поднял на нее руку: актриса демонстрировала синяки.

Теперь Джеймса хотят допросить и узнать, видел ли он на теле Херд следы от побоев. Адвокаты Херд в свою очередь уверяют, что видеозапись из лифта, на которой были замечены Франко и пострадавшая, уже не актуальна и не является существенным доказательством.

Представители Деппа также собираются вызвать в качестве свидетеля бывшего бойфренда актрисы Илона Маска. С ним Эмбер закрутила роман сразу после расставания с Джонни.

Актеры развелись еще два года назад, однако до сих пор ведут публичную борьбу. Ранее Эмбер утверждала, что бывший муж ее избивал и унижал, а также злоупотреблял наркотическими веществами и алкоголем, из-за чего у него происходили вспышки агрессии.

Актер всячески отрицает свою вину. В декабре его адвокаты заявили, что у них есть доказательства, опровергающие слова Эмбер. Оказалось, что у актера нашлось целых 87 видео, на которых актриса сама поднимает руку на своего мужа. За клевету Депп требует от звезды «Аквамена» компенсацию в размере 50 миллионов долларов. Актер заявил, что бывшая супруга сама нарисовала свои синяки, а также употребляла наркотические вещества.

Джерело: graziamagazine.ru