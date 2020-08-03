Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли показала, как изменилась за 25 лет



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Без 10 дней 37-летняя Мерьем Узерли продемонстрировала, как выглядела в 12-летнем возрасте instagram.com/meryemuzerlimeryem/

Артистка любит смелые фотосессии

37-летняя Мерьем Узерли стала популярной в Украине и во всем мире после выхода на экраны сериала «Великолепный век», в котором она сыграла возлюбленную султана по имени Хюррем. Мерьем родилась в смешанной семье: ее отец из Турции, а мама - из Германии. Обычно дети таких межнациональных браков наделены необычной внешностью - и в случае с актрисой это правило тоже сработало.

Несмотря на свое восточное происхождение, Мерьем любит смелые фотосессии. Актриса обожает женственные наряды и нисколько не стесняется обнажаться перед камерой. Ее стильные и провокационные образы неизменно вызывают восторг у фанатов.

instagram.com/meryemuzerlimeryem/

Сегодня звезда отказалась от раскованных съемок и решила продемонстрировать фанатам, как она выглядела в далеком 1995 году, когда ей было всего 12 лет. Мерьем сравнила себя в подростковом возрасте и себя сейчас. Поклонники пришли к однозначному мнению, что актриса с годами только расцвела.

«Потрясающая», «Шикарная», «Прекраснейшая султанша», «Ты - настоящая красотка», - сделали комплименты звезде фолловеры. У актрисы есть дочь, которой сейчас шесть лет. Фанаты Узерли уверены, что малышка унаследовала красоту своей мамы.

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