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    Жизнь

    Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли показала, как изменилась за 25 лет

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    <p>Без 10 дней 37-летняя Мерьем Узерли продемонстрировала, как выглядела в 12-летнем возрасте</p> <div></div> - Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли показала, как изменилась за 25 лет

    Без 10 дней 37-летняя Мерьем Узерли продемонстрировала, как выглядела в 12-летнем возрасте

    instagram.com/meryemuzerlimeryem/

    Артистка любит смелые фотосессии

    37-летняя Мерьем Узерли стала популярной в Украине и во всем мире после выхода на экраны сериала «Великолепный век», в котором она сыграла возлюбленную султана по имени Хюррем. Мерьем родилась в смешанной семье: ее отец из Турции, а мама - из Германии. Обычно дети таких межнациональных браков наделены необычной внешностью - и в случае с актрисой это правило тоже сработало.

    Несмотря на свое восточное происхождение, Мерьем любит смелые фотосессии. Актриса обожает женственные наряды и нисколько не стесняется обнажаться перед камерой. Ее стильные и провокационные образы неизменно вызывают восторг у фанатов.

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    instagram.com/meryemuzerlimeryem/

    Сегодня звезда отказалась от раскованных съемок и решила продемонстрировать фанатам, как она выглядела в далеком 1995 году, когда ей было всего 12 лет. Мерьем сравнила себя в подростковом возрасте и себя сейчас. Поклонники пришли к однозначному мнению, что актриса с годами только расцвела.

    «Потрясающая», «Шикарная», «Прекраснейшая султанша», «Ты - настоящая красотка», - сделали комплименты звезде фолловеры. У актрисы есть дочь, которой сейчас шесть лет. Фанаты Узерли уверены, что малышка унаследовала красоту своей мамы.

    Ранее «Скотч» писал о кошке, которая стала настоящей интернет-сенсацией. Встречайте Мяу-Мяу, пушистую ворчунью с Тайваня. Животное точно покорит вас своим суровым взглядом. Выражение «лица» кошки словно говорит о ее постоянной ненависти ко всему живому. Хотя хозяин новой интернет-любимицы признался, что характер у кисы очень даже миролюбивый.

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