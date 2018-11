Гвен Стефани выпустила клип You Make Me Feel Like Christmas



Новогодние праздники не за горами: магазины украшают витрины, бренды выпускают рождественскую рекламу, а музыканты посвящают празднику новые песни

Гвен Стефани исполнила трек You Make Me Feel Like Christmas в своем новом клипе с возлюбленным Блейком Шелтоном.

В новом видео 49-летняя певица в сверкающем вечернем платье с 42-летним бойфрендом исполняет песню на сцене. Вместе с ними играют на инструментах и танцуют празднично одетые дети.

Параллельно зрителям показывают, как влюбленные готовятся к рождеству: везут елку в кабриолете, соревнуются в лепке снеговиков, украшают дом и готовят праздничный ужин. Все идет прекрасно, пока настроение одному из певцов не портит Санта-Клаус.

Песня вошла в четвертый одноименный альбом певицы, который вышел в октябре 2017 года. При создании клипа Гвен Стефани сотрудничала с кантри-исполнителем Блейком Шелтоном, автором песни Джастином Трентером и режиссером Софи Мюллер, с которой певица работала над сольными проектами и над клипами группы No Doubt. You Make Me Feel Like Christmas – первый для звезды рождественский альбом, включающий 12 синглов, среди которых Let it snow, Jingles bells и другие.

