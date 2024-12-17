Руслана вперше розповіла, як намагалася стати мамою та втрату дитини

Руслана: «Так, вагітність зірвалася. Навіть місяця ще не було, на третьому тижні втратила...»

«Багато разів я намагалася завагітніти... Проблем зі здоров'ям у мене немає ніяких. Ми хотіли дітей, і я багато робила спроб для цього», – розповіла співачка

Українська співачка Руслана вперше відверто розповіла, що була вагітна, але втратила дитину. Вона поділилася, що разом із чоловіком багато разів намагалася стати батьками, проте всі спроби завагітніти завершувалися невдачею. Про це вона розповіла в інтерв’ю Славі Дьоміну.

Артистка зізналася, що навіть зверталася до процедури екстракорпорального запліднення (ЕКЗ), але це також не принесло результату. Руслана пояснила, що лікарі зрештою радили їй припинити спроби, адже це могло зашкодити її здоров’ю.

«Багато разів я намагалася завагітніти... Проблем зі здоров'ям у мене немає ніяких. Можливо, десь були стреси якісь, виснаження, ще щось... Ми хотіли дітей, і я багато робила спроб для цього. Це природний шлях і ЕКЗ. До того ж ЕКЗ занадто багато, коли вже лікарі сказали пожаліти себе, бо це може вплинути погано на здоров'я», – розповіла співачка.

Руслана також згадала, що у 2010 році їй все ж вдалося завагітніти, але вагітність завершилася викиднем на ранньому терміні. «Так, вагітність зірвалася. Це був короткий термін. Це був мій перший ЕКЗ протокол. Навіть місяця ще не було, на третьому тижні втратила...», – поділилася артистка.

Нагадаємо, що дівчина Дурова заявила, що через його арешт вона втратила дитину.