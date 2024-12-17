Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Руслана вперше розповіла, як намагалася стати мамою та втрату дитини

Лілія Воробйова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Руслана: «Так, вагітність зірвалася. Навіть місяця ще не було, на третьому тижні втратила...»
фото з відкритих джерел

«Багато разів я намагалася завагітніти... Проблем зі здоров'ям у мене немає ніяких. Ми хотіли дітей, і я багато робила спроб для цього», – розповіла співачка

Українська співачка Руслана вперше відверто розповіла, що була вагітна, але втратила дитину. Вона поділилася, що разом із чоловіком багато разів намагалася стати батьками, проте всі спроби завагітніти завершувалися невдачею. Про це вона розповіла в інтерв’ю Славі Дьоміну.

Артистка зізналася, що навіть зверталася до процедури екстракорпорального запліднення (ЕКЗ), але це також не принесло результату. Руслана пояснила, що лікарі зрештою радили їй припинити спроби, адже це могло зашкодити її здоров’ю.

«Багато разів я намагалася завагітніти... Проблем зі здоров'ям у мене немає ніяких. Можливо, десь були стреси якісь, виснаження, ще щось... Ми хотіли дітей, і я багато робила спроб для цього. Це природний шлях і ЕКЗ. До того ж ЕКЗ занадто багато, коли вже лікарі сказали пожаліти себе, бо це може вплинути погано на здоров'я», – розповіла співачка.

Руслана також згадала, що у 2010 році їй все ж вдалося завагітніти, але вагітність завершилася викиднем на ранньому терміні. «Так, вагітність зірвалася. Це був короткий термін. Це був мій перший ЕКЗ протокол. Навіть місяця ще не було, на третьому тижні втратила...», – поділилася артистка.

Нагадаємо, що дівчина Дурова заявила, що через його арешт вона втратила дитину.

Теги: вагітність Руслана Лижичко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Шоу-біз

Руслана вперше розповіла, як намагалася стати мамою та втрату дитини
Руслана вперше розповіла, як намагалася стати мамою та втрату дитини
Як знімався кліп Пивоварова та Барських: Бадоєв розкрив деталі (відео)
Як знімався кліп Пивоварова та Барських: Бадоєв розкрив деталі (відео)
«Євробачення-2025». Організатори показали логотип та проєкт сцени
«Євробачення-2025». Організатори показали логотип та проєкт сцени
Нацвідбір на «Євробачення-2025». У «Дії» розпочалося голосування за журі
Нацвідбір на «Євробачення-2025». У «Дії» розпочалося голосування за журі
«Квартал 95» під час анонсу новорічного шоу показав карту України без Криму
«Квартал 95» під час анонсу новорічного шоу показав карту України без Криму
Офіційне «зубожіння» і провал у Кремлівському палаці. Сумний ювілей Таїсії Повалій
Офіційне «зубожіння» і провал у Кремлівському палаці. Сумний ювілей Таїсії Повалій

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
125K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 грудня: ситуація на фронті
66K
Стало відомо, скільки золота залишив після себе Асад у сховищах Сирії
45K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 грудня 2024
19K
В Україні оголошена повітряна тривога: куди прямують ворожі цілі
8810
Євроінтеграція для України нагадує автобус із пасажирами, який на повній швидкості мчить у цегляну стіну
6857
Трамп заявив, що хотів би бачити Зеленського на своїй інавгурації

Новини

Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
Сьогодні, 09:46
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
Вчора, 06:00
16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Хмарно з проясненнями, сніг: прогноз погоди на 15 грудня
15 грудня, 06:00
15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 грудня, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua