Продюсер Олі Полякової Михайло Ясинський втрутився у публічний конфлікт між співачкою та Оленою Мозговою. Приводом для суперечки стала заява Мозгової про те, що вона не бажає бачити співачку у своєму музичному проєкті «Мій Music Hall». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Ясинського у Facebook.

Продюсер поставив під сумнів пояснення Мозгової щодо відсутності Полякової в програмі концерту. За його словами, продюсерка могла пояснити ситуацію інакше, не переходячи на особисті оцінки співачки.

«Між «мені не подобається» і «не співпадають графіки», чи «я пропонувала, але мені не відповідали», або навіть «я колись запрошувала, а потім передумала», є проміжок. Він називається чесність. Є ще тактовність», – написав Ясинський.

На підтвердження своїх слів він оприлюднив скриншот повідомлення від Олени Мозгової із запрошенням Олі Полякової на концерт.

Раніше Мозгова в інтерв'ю журналістці Анні Севастьяновій для проєкту «Наодинці з Гламуром» розповіла, що не спілкується з Поляковою та не планує запрошувати її до участі у «Мій Music Hall».

«Ми не спілкуємося, участь вона не може взяти. Це не те, що мені подобається. У цьому концерті виступають ті, хто мені подобається. Тому програма називається «Мій Music Hall», – пояснила продюсерка.

Згодом Мозгова також опублікувала допис, у якому розповіла про власний підхід до формування програми концерту. За її словами, вона прагне бачити на сцені артистів, які відповідають її смаку та баченню проєкту.

Раніше «Главком» повідомляв, що Олена Мозгова розкритикувала стан Жовтневого палацу в Києві, де після російської атаки досі не відновили всі вікна. Продюсерка заявила, що її концерт «Мій Music Hall» відбудеться 7 листопада у Палаці «Україна», який, за її словами, має належні умови для проведення заходу.