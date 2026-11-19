Призначення Роберта Паттінсона на роль Джеймса Бонда супроводжується особливими умовами контракту. За повідомленнями медіа, актор домовився про участь лише у трьох фільмах про агента 007 замість чотирьох, на які мали погодитися інші кандидати. Крім того, йому запропонували значно більший гонорар, хоча конкретну суму не розголошують. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Page Six, яке цитує Puck News.

Це призначення викликало дискусії серед кіноманів. Одні вважають, що актор може привести до франшизи нову аудиторію та змінити звичний образ агента 007. Інші звертають увагу на те, що його кандидатура порушує давні кастингові традиції бондіани.

Своїми міркуваннями у дописі на Facebook поділився кінокритик Дмитро Сидоренко. Він звернув увагу на те, що Паттінсон став першим виконавцем ролі Бонда, який до цього вже був обличчям кількох масштабних кінофраншиз.

За словами Сидоренка, коли франшизою керували Барбара Брокколі та Майкл Вілсон, під час кастингу дотримувалися двох важливих принципів. По-перше, виконавець ролі Джеймса Бонда мав бути британцем. По-друге, продюсери віддавали перевагу акторам, які ще не стали обличчям іншої великої франшизи.

На думку кінокритика, продюсерам був потрібен не готовий супергерой, а актор, якого глядачі насамперед асоціюватимуть із Джеймсом Бондом. Саме тому серед претендентів на роль, які зрештою не отримали її, були Генрі Кавілл, відомий за образом Супермена, та Том Гіддлстон, який зіграв Локі.

Натомість Роберт Паттінсон уже має за плечима кілька відомих ролей: вампіра Едварда Каллена у «Сутінках», Седріка Діґорі у «Гаррі Поттері» та Бетмена в однойменному фільмі.

Водночас Сидоренко вважає, що впізнаваність актора може стати перевагою для франшизи. Після «Сутінків» Паттінсон зумів зарекомендувати себе як драматичний актор, тому новий Бонд потенційно може зацікавити не лише давніх шанувальників агента 007, а й глядачів, які раніше не стежили за цією серією фільмів.

Кінокритик також звернув увагу на зміну власників франшизи. У 2025 році Amazon отримала творчий контроль над бондіаною після придбання MGM у 2022 році. На думку Сидоренка, це може означати перехід до іншої бізнес-моделі: замість зосередження виключно на кіно компанія може розвивати всесвіт Джеймса Бонда на різних платформах.

Як приклад він навів відеогру «007 First Light», створену розробниками серії Hitman. Кінокритик припускає, що надалі франшиза може отримати й інші формати, зокрема серіали та спінофи про другорядних персонажів.

Своїми враженнями від призначення Паттінсона поділилася й Олена Єлісєєва – членкиня Української спілки психотерапевтів, коучиня та бізнес-тренерка. Вона зізналася, що актор ніколи не був її улюбленцем, однак вважає його кандидатуру цікавою для сучасної інтерпретації агента 007.

«У Паттінсона є маскулінність. Але вона інша. Геть не схожа на всіх попередніх Бондів. Така, як би то мовити, трішки поламана», – написала авторка допису у Facebook.

Єлісєєва порівняла майбутнього виконавця ролі з попередніми акторами, які втілювали агента 007, зокрема Шоном Коннері та Пірсом Броснаном. Водночас своїм улюбленим Джеймсом Бондом вона назвала Деніела Крейга, відзначивши його блакитні очі та похмурий образ.

Авторка також згадала роль Паттінсона в «Одіссеї», де, на її думку, актор продемонстрував здатність створювати неоднозначних і навіть відразливих персонажів.

«Яким він буде Бондом – подивимось. Тож я таки буду дивитися цього нового Бонда. Бо чесно, мені не подобався ні Броснан, ні тим більше Тімоті Далтон, ні Коннері. Хоча всіх акторів цих поважаю», – підсумувала Єлісєєва.

Обговорюють призначення Паттінсона й користувачі Threads. Зокрема, авторка допису Ksenia Mai запитала підписників, кого вони хотіли б побачити в ролі агента 007. Серед альтернативних кандидатур найчастіше згадували Каллума Тернера, Ніколаса Голта та Генрі Кавілла.

Частина коментаторів шкодує, що роль не дісталася Каллуму Тернеру. Інші вважають, що Генрі Кавілл більше відповідає класичному образу Джеймса Бонда. Також користувачі згадували Ніколаса Голта, відомого за роллю Накса у фільмі «Шалений Макс: Дорога гніву».

Водночас знайшлися й ті, хто підтримав вибір Паттінсона. Одна з користувачок зазначила, що після обговорення інших кандидатур вважає його найкращим варіантом. Інша припустила, що популярність актора та його акторські здібності могли стати вирішальними під час вибору.

У соцмережах не обійшлося й без жартів щодо нового призначення. Користувачі пропонували розчарованим кандидатурою Паттінсона втішитися тим, що роль Бонда дісталася не українському актору Тарасу Цимбалюку. Також жартували, що попри ролі Бетмена й агента 007, глядачі все одно щороку переглядають чотири фільми, у яких Паттінсон зіграв вампіра, – ймовірно, йдеться про сагу «Сутінки». В одному з коментарів припустили, що Паттінсон просто чекає, поки звільниться місце для нього, а в іншому висловили здогад, що актор хотів зніматися в «Домі Дракона», хоча доказів цьому немає.

Раніше «Главком» повідомляв, що Роберт Паттінсон офіційно став новим виконавцем ролі Джеймса Бонда. 16 листопада студія Amazon MGM підтвердила призначення актора, який замінить Деніела Крейґа. Режисером 26-го фільму франшизи стане Дені Вільньов, відомий за стрічками «Дюна» та «Прибуття».