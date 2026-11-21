Jerry Heil та Baby Lasagna під час зйомок кліпу «Meow»

Українська співачка Jerry Heil та хорватський рокер Baby Lasagna, який здобув срібло на Євробаченні-2024, випустили спільну пісню «Meow» та кліп на неї. Композиція поєднує три мови, а її сюжет побудований навколо протистояння двох сильних характерів. Про це повідомляє «Главком».

У новій роботі звучать англійська, українська та хорватська мови. Цікаво, що виконавці помінялися мовами: Baby Lasagna заспівав українською, а Jerry Heil виконала частину композиції хорватською.

Музично «Meow» поєднує попзвучання української артистки з індастріал-роком хорватського музиканта. Пісню створили під час триденної авторської сесії у Стокгольмі (Швеція). До роботи долучилися сонграйтери Джой та Ліннеа Деб, які раніше співпрацювали з Jerry Heil над композицією «Catharticus (Prayer)» для Національного відбору на Євробачення-2026.

Чому пісню назвали «Meow»

Назва композиції пов'язана з любов'ю хорватського виконавця до котів. Саме ця особливість надихнула Jerry Heil побудувати історію навколо двох котів, які змагаються за першість. За задумом співачки, це своєрідна гра в кішки-мишки, у якій обидва персонажі вважають себе головними.

«Meow» розповідає про притягання та зіткнення двох сильних характерів, жоден із яких не готовий поступатися. За словами української артистки, через гумор та іронію їй вдалося передати напругу між персонажами, не відмовляючись від музичних особливостей кожного виконавця.

Baby Lasagna також пояснив, що за грайливою назвою прихована складніша тема. Композиція досліджує нездорові стосунки, у яких стикаються два его, що не бажають змінюватися. Йдеться не лише про романтичні взаємини, а й про внутрішній конфлікт людини.

фото: Jerry Heil

Baby Lasagna зізнався, що хвилювався перед співпрацею

Хорватський музикант розповів, що спочатку мав побоювання щодо спільної роботи в студії. Зазвичай він створює музику самостійно, тому не знав, наскільки комфортно почуватиметься у творчому процесі з іншою артисткою.

За словами виконавця, Jerry Heil допомогла йому розслабитися та відкритися. Співачка підтримувала його музичне бачення, а не намагалася змусити підлаштовуватися під власний стиль.

«Працювати з Яною виявилося напрочуд легко й весело», – розповів Baby Lasagna.

Музикант додав, що для нього цінність цієї колаборації полягала не лише в готовому треку, а й у самому процесі творчої взаємодії.

Кліп знімали у старовинному польському палаці

Разом із композицією артисти представили відеороботу, зняту у палаці Яблонна XVIII століття поблизу Варшави. Режисеркою кліпу стала Юлія Літинська. Відео стилізоване під вікторіанську епоху.

За сюжетом Baby Lasagna приїжджає на офіційну аудієнцію до Jerry Heil. Однак зустріч поступово перетворюється на психологічне протистояння. Герої постійно міняються ролями: гість стає господарем, а той, хто спочатку контролював ситуацію, втрачає перевагу. До фіналу залишається незрозумілим, хто насправді керує подіями.

Співпраця об'єднала двох учасників Євробачення-2024, які представляли Україну та Хорватію. Тоді Jerry Heil разом з alyona alyona виступила з піснею «Teresa & Maria», а Baby Lasagna представив композицію «Rim Tim Tagi Dim». Обидва треки стали одними з найпомітніших музичних хітів конкурсу в Мальме: український дует посів третє місце, а хорватський виконавець здобув срібло та переміг у глядацькому голосуванні.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що Jerry Heil анонсувала співпрацю з Baby Lasagna. Співачка опублікувала спільне відео з хорватським музикантом, яке викликало припущення про майбутній дует серед шанувальників Євробачення. Згодом артистка підтвердила вихід спільної композиції «Meow».