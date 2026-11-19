Український продюсер і співак Геннадій Вітер різко відреагував на заяви співачки Камалії про його особисте життя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його коментар для проєкту «Наодинці з гламуром».

Артист обурився заявами співачки, яка поставила під сумнів його стосунки з бізнесвумен Світланою Голінською та припустила, що роман може бути лише прикриттям його справжньої орієнтації. Геннадій Вітер наголосив, що Камалія не володіє жодною інформацією про його особисте життя, і порадив співачці звернутися по допомогу до фахівців.

«Я вже давно навчився не реагувати на такі речі. Насправді, по-перше, я не дуже розумію, чому Камалія стала такою екскурсоводкою по моєму особистому життю. Що вона про нього знає? По-друге, я щиро бажаю їй знайти психіатра, психолога, психоаналітика, бо у мене складається враження, що в неї якісь проблеми», – зауважив артист.

Водночас Геннадій Вітер заявив про ймовірного молодого коханого Камалії, який, за його словами, нібито проживає за кордоном. «Там ще якийсь молодий коханець у неї в Португалії теж є. Дуже незрозуміла для мене особа. Я думаю, він сам займається тим, що розводить дорослих людей. Все, цієї особи більше немає в моєму житті», – сказав він.

Раніше українська співачка Камалія звинуватила продюсера та власника проєкту «Музична платформа» Геннадія Вітра у шантажі артистів. Зірка розповіла, як він вимагав гроші у співаків.