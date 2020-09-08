Настя Каменских в бикини изумила фанатов высоко натянутыми трусиками (фото)



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33-летняя певица Настя Каменских похвасталась сексуальной фигурой instagram.com/kamenskux/

Звезду в дерзком бикини сфотографировали в саду

33-летняя певица Настя Каменских решила порелаксировать во дворе собственного дома. Звезда побаловала поклонников горячим кадром. Певица снялась в крошечном бикини. Белый цвет купальника эффектно контрастировал с загорелой кожей Насти. Артистка дополнила свой look защитными очками в стильной оправе.

instagram.com/kamenskux/

Поклонники пришли в восторг от смелого снимка певицы. «Секс!», «Богиня», «Фигурка – огонь», «Истинный образец природного совершенства», «Настя все хорошеет и хорошеет», «Бомбическая девушка», «Слишком откровенно!», «Зачем так натянула трусики? Опять провоцируешь?», - прокомментировали пользователи Instagram.

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