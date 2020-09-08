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    Шоу-биз

    Настя Каменских в бикини изумила фанатов высоко натянутыми трусиками (фото)

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    <p>33-летняя певица Настя Каменских похвасталась сексуальной фигурой</p> <div></div> - Настя Каменских в бикини изумила фанатов высоко натянутыми трусиками (фото)

    33-летняя певица Настя Каменских похвасталась сексуальной фигурой

    instagram.com/kamenskux/

    Звезду в дерзком бикини сфотографировали в саду

    33-летняя певица Настя Каменских решила порелаксировать во дворе собственного дома. Звезда побаловала поклонников горячим кадром. Певица снялась в крошечном бикини. Белый цвет купальника эффектно контрастировал с загорелой кожей Насти. Артистка дополнила свой look защитными очками в стильной оправе.

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    instagram.com/kamenskux/

    Поклонники пришли в восторг от смелого снимка певицы. «Секс!», «Богиня», «Фигурка – огонь», «Истинный образец природного совершенства», «Настя все хорошеет и хорошеет», «Бомбическая девушка», «Слишком откровенно!», «Зачем так натянула трусики? Опять провоцируешь?», - прокомментировали пользователи Instagram.

    Ранее «Скотч» показывал квокки — короткохвостых кенгуру и самых улыбчивых существ.

     Кажется, что они всегда довольны, счастливы и очень рады людям, которые их фотографируют. Мы собрали для вас лучшие снимки этих очаровательных австралийских зверьков-оптимистов.

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