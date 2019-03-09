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    Шоу-биз

    49-летняя Дженнифер Лопес похвасталась идеальной фигурой на пляже

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    <div>&nbsp;Дженнифер Лопес</div> - 49-летняя Дженнифер Лопес похвасталась идеальной фигурой на пляже
     Дженнифер Лопес

    Лопес и Родригес встречаются с февраля 2017 года

    Буквально через день после того, как 49-летняя Дженнифер Лопес была замечена в частном самолете, она опубликовала в Instagram свои новые пляжные фотографии. Звезда улетела на отдых вместе со своим бойфрендом 43-летним Алексом Родригесом. На снимке звезда позирует в зеленом бикини и солнцезащитных очках Gucci.

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    Фанаты как всегда восхитились стройной фигурой Джей Ло и отметили, что 10-дневный челлендж «Без углеводов и сахара» не прошел даром. Звезда также запостила еще одну фотографию в сториз, посвященную восьмому марта.

    «С Международным женским днем всех моих королев. Сегодня и каждый день», - написала она.

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    49-летняя Дженнифер Лопес похвасталась идеальной фигурой на пляже
    49-летняя Дженнифер Лопес похвасталась идеальной фигурой на пляже
    49-летняя Дженнифер Лопес похвасталась идеальной фигурой на пляже
    49-летняя Дженнифер Лопес похвасталась идеальной фигурой на пляже
    49-летняя Дженнифер Лопес похвасталась идеальной фигурой на пляже
    49-летняя Дженнифер Лопес похвасталась идеальной фигурой на пляже
    49-летняя Дженнифер Лопес похвасталась идеальной фигурой на пляже
    49-летняя Дженнифер Лопес похвасталась идеальной фигурой на пляже
    49-летняя Дженнифер Лопес похвасталась идеальной фигурой на пляже
    49-летняя Дженнифер Лопес похвасталась идеальной фигурой на пляже
    49-летняя Дженнифер Лопес похвасталась идеальной фигурой на пляже
    49-летняя Дженнифер Лопес похвасталась идеальной фигурой на пляже
    49-летняя Дженнифер Лопес похвасталась идеальной фигурой на пляже
    49-летняя Дженнифер Лопес похвасталась идеальной фигурой на пляже
    49-летняя Дженнифер Лопес похвасталась идеальной фигурой на пляже
    49-летняя Дженнифер Лопес похвасталась идеальной фигурой на пляже

    Напомним, Лопес и Родригес встречаются с февраля 2017 года. В интервью певица не раз говорила, что отношения со звездой бейсбола принесли ей тепло, гармонию и уверенность, а поклонники поп-дивы уверены, что не за горами свадьба. А недавно они купили трехэтажный дом в Малибу с четырьмя спальнями, тремя ванными комнатами и огромной террасой за 6,6 миллиона долларов.

     

    певица Дженнифер Лопес отдых за границей
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