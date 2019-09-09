50-летняя Дженнифер Лопес в дерзком платье без белья появилась на публике



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Дженнифер Лопес instagram.com/jlo/

Звезда выбрала эффектный наряд

50-летняя актриса и певица презентовала фильм со своим участием в Торонто. Звезда появилась на красной ковровой дорожке международного кинофестиваля в Торонто. Лопес представила картину «Стриптизерши» (Hustlers), где сыграла одну из главных ролей.

Джей Ло вызвала восхищение публики своим роскошным нарядом. Актриса выбрала золотое платье из атласа и органзы со смелым декольте от Maison Yeya. Актрису по традиции сопровождал жених Алекс Родригес, с которым она практически не расстается. Бейсболист выбрал белоснежную рубашку без галстука и темно-синий костюм с платочком-паше.

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