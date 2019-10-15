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    Шоу-биз

    53-летняя Сальма Хайек обнажилась для необычной процедуры

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    <p>Сальма Хайек</p> <p>instagram.com/salmahayek/</p> - 53-летняя Сальма Хайек обнажилась для необычной процедуры

    Сальма Хайек

    instagram.com/salmahayek/

    Мексикано-американская актриса показала поклонникам, как проходит оздоровительную процедуру иглоукалывания

    Сальма Хайек позировала обнаженной, лежа на животе на специальном столе. Звезда проходила процедуру с распущенными волосами и ярким макияжем смоки-айс. Актриса положила голову на одну руку и приоткрыла рот, томно смотря перед собой. Второй рукой с драгоценным кольцом брюнетка придерживала волосы.

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    53-летняя Сальма Хайек обнажилась для необычной процедуры
    53-летняя Сальма Хайек обнажилась для необычной процедуры
    53-летняя Сальма Хайек обнажилась для необычной процедуры
    53-летняя Сальма Хайек обнажилась для необычной процедуры
    53-летняя Сальма Хайек обнажилась для необычной процедуры
    53-летняя Сальма Хайек обнажилась для необычной процедуры
    53-летняя Сальма Хайек обнажилась для необычной процедуры
    53-летняя Сальма Хайек обнажилась для необычной процедуры
    53-летняя Сальма Хайек обнажилась для необычной процедуры
    53-летняя Сальма Хайек обнажилась для необычной процедуры
    53-летняя Сальма Хайек обнажилась для необычной процедуры
    53-летняя Сальма Хайек обнажилась для необычной процедуры
    53-летняя Сальма Хайек обнажилась для необычной процедуры
    53-летняя Сальма Хайек обнажилась для необычной процедуры

     «Я очень благодарна всем за вашу любовь и поддержку. Даааа!!! У меня 12 миллионов подписчиков!!! Игла для здоровья и благополучия привела меня к этому», – поделилась эмоциями Сальма.

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