53-летняя Сальма Хайек обнажилась для необычной процедуры



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Сальма Хайек instagram.com/salmahayek/

Мексикано-американская актриса показала поклонникам, как проходит оздоровительную процедуру иглоукалывания

Сальма Хайек позировала обнаженной, лежа на животе на специальном столе. Звезда проходила процедуру с распущенными волосами и ярким макияжем смоки-айс. Актриса положила голову на одну руку и приоткрыла рот, томно смотря перед собой. Второй рукой с драгоценным кольцом брюнетка придерживала волосы.

«Я очень благодарна всем за вашу любовь и поддержку. Даааа!!! У меня 12 миллионов подписчиков!!! Игла для здоровья и благополучия привела меня к этому», – поделилась эмоциями Сальма.

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