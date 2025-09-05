55-річна Ірина Білик заговорила про заміжжя та кардинально змінила зачіску

Співачка опублікувала світлину з блакитним волоссям та звернулася із неоднозначним запитанням до фанатів

Легендарна українська співачка Ірина Білик докорінно змінила імідж. Вона опублікувала в своєму Instagram світлину незвичного для неї образу – з блакитними пасмами волосся. Як повідомляє «Главком», 55-річна зірка креативно підійшла і до підпису фото. «А ви як вважаєте, навіщо заміж, якщо рано чи пізно розлучатися?», – запитала вона у підписників.

Фанати в коментарях оцінили гумор співачки і висловили свої думки з приводу її запитання: «В нашому житті треба перепробувати все, щоб на старості не шкодувати», «А я наївна, вірю що жили вони довго та померли в один день», «Ірино, ви найкраща», «Щоб не скучно жилося», «Я після двох розлучень вирішила що потрібно жити для себе, шлюб для мене не головне. Головне свій внутрішній комфорт. Якщо є дійсно Гідний! партнер поруч це також чудово», «Неймовірна! Любов всього мого життя», «Все, що створено Вами - геніально. Дуже хотілося би подивитись вашу натальну карту, як езотерику. Ви - просто космічна», «Наша Королева! Немає такої пісні яка б не несла історію! Студентське життя, релакс, беззаботність, кохання до нестями під Шедеври незрівнянної Ірини Білик!», «В момент кохання віриш, що єдиний і на все життя. Так і є, якщо кожен підтримує вогонь».



Раніше «Главком» повідомляв, що 6 квітня Ірина Білик відзначила свій 55-й день народження. Її ім’я стало символом нової вітчизняної музики, а пісні вже десятиліттями надихають і зачаровують слухачів. Також рівно 30 років тому Ірина Білик здійснила перший концертний тур під назвою «Нова», який увійшов в історію української попмузики і поставив її на вершину шоу-бізнесу.



Також нещодавно співачка перевипустила легендарний хіт «Так просто» та приголомшила його новим звучанням. Загалом, виконавиця завершила свій всеукраїнський тур, присвячений її 55-річчю, але на цьому сюрпризи від зірки не закінчились. Пісня народилася 30 років тому, але й досі залишається в плейлистах шанувальників Ірини Білик, адже її сенси поза часом – близькі та зрозумілі кожному.