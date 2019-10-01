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    Шоу-биз

    72-летний Игги Поп показал голый торс

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    72-летний Игги Поп показал голый торс

    Импровизированная голливудская вечеринка в объективе Хармони Корина

    Gucci выпустили кампанию своей круизной коллекции 2020. Фотоистория, снятая американским режиссером Хармони Корином под арт-дирекцией Алессандро Микеле, получила название ComeAsYouAre_RSVP.

    Для съемки пригласили не просто моделей, а музыкантов, художников и светских персон - рокера Игги Попа, актрису Сиенну Миллер, рэпера Gucci Mane, графиню Маризелу Федеричи, актрису Бенедетту Барзини, художников Орландо Миани и Анджело Букарелли.

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    72-летний Игги Поп показал голый торс
    72-летний Игги Поп показал голый торс
    72-летний Игги Поп показал голый торс
    72-летний Игги Поп показал голый торс
    72-летний Игги Поп показал голый торс
    72-летний Игги Поп показал голый торс
    72-летний Игги Поп показал голый торс
    72-летний Игги Поп показал голый торс
    72-летний Игги Поп показал голый торс
    72-летний Игги Поп показал голый торс
    72-летний Игги Поп показал голый торс
    72-летний Игги Поп показал голый торс
    72-летний Игги Поп показал голый торс
    72-летний Игги Поп показал голый торс

    По задумке Микеле они воплощали архетипы – «дикая рок-звезда, гламурный светский человек, буржуазная леди, магнат и звезда хип-хопа» – на отвязной вечеринке, куда приглашены все, независимо от возраста, рода деятельности, положения в обществе.

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