Адель закрутила роман с известным рэпером



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Адель

31-летняя британская певица в середине сентября подала документы на развод с мужем и уже замечена в компании нового бойфренда

Новым избранником Адель стал 37-летний МС, рэпер, грайм исполнитель Джозеф Джуниор Аденуга, более известный под сценическим именем Скепта. Пара была замечена ночью в The Crystal Maze в Лондоне две недели назад, когда рэпер отмечал свой день рождения. Как сообщают источники, в последнее время Адель и Скепта проводят все больше и больше времени вместе.

«У них есть тесная связь, и это определенно особая связь. Они проводят вдвоем много времени», — цитирует своего инсайдера издание The Sun. – Некоторые из их друзей надеются и предсказывают, что однажды они могут стать отличной парой».

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