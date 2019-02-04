Актер из «Храброго сердца» вернется к роли Роберта Брюса 24 года спустя



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Энгус МакФадьен вновь сыграет одного из величайших шотландских монархов в фильме «Роберт Брюс» Ричарда Грэя

Помимо МакФадьена в картине снимаются Джаред Харрис («Корона») в роли шотландского аристократа Джона Комина, Анна Хатчисон («Хижина в лесу»), Патрик Фьюджит («Исчезнувшая»), Зэк МакГоун («Черные паруса»), Талита Бейтман («Геошторм»), Эмма Кинни («Розанна»).

Режиссер картины — Ричард Грэй («Сахарная гора»). МакФадьен выступает продюсером фильма, он также написал его сценарий совместно с Эриком Белго.

В фильме расскажут о месяцах долгой суровой зимы, когда Роберт, раненый и преследуемый врагами, нашел убежище у Мораг (Хатчинсон) и её бесстрашных детей. Восстановив здоровье и под влиянием стойкости и смелости этой скромной семьи, воин преисполняется решимости сплотить свой народ и привести страну к долгожданной независимости.

Историческую экшн-драму, посвященную шотландскому воину, покажут на кинофестивале в Берлине. Там же будут продавать права на её международный прокат.

Впервые Энгус МакФадьен появился в образе Роберта Брюса в 1995 году в фильме «Храброе сердце» Мэла Гибсона. Картину выдвинули на десять номинаций премии «Оскар». Она выиграла пять из них, включая награды за лучший фильм 1995 года, за лучший грим, режиссуру, работу оператора и звуковые эффекты.

В 2018 году на Netflix вышел исторический фильм «Король вне закона» режиссера Дэвида Маккензи с Крисом Пайном в главной роли. Актер сыграл там шотландского короля Роберта I Брюса.

Джерело: Киноафиша