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Ірина Білик зробила неочікуване зізнання про особисте життя

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Ірина Білик розлучилася зі своїм єдиним законним чоловіком у 2021 році
фото: Ірина Білик/

Ірина Білик розповіла, чи готова знову зустріти кохання

Народна артистка Ірина Білик назвала свою заповітну мрію, яку хоче здійснити після завершення війни. Співачка поділилася планами в особистому житті. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв'ю зірки BLIK.ua.

Ірина Білик мріє вийти заміж та влаштувати пишне весілля. Однак співачка вважає, що ця мрія має здійснитися в мирний час України. «Я мрію ще вийти заміж. Хочу красиве весілля, коли буде вже мир в Україні», – сказала вона.

Співачка має й інші плани на мирне майбутнє. Зокрема, зірка хоче влаштувати великий концерт з нагоди завершення війни. «Обов'язково я хочу великий концерт на площі. І люди просто могли б святкувати дійсно наш мирний перший день», – зазначила вона.

Ірина Білик була у шлюбі з Асланом Ахмадовим, експодружжя має сина Табріза. Хлопчик народився у 2015 році. Однак пара розірвала стосунки та шлюб у 2021 році.

Раніше Ірина Білик мала довготривалі стосунки з продюсером Юрієм Нікітіним. Зустрічалася з моделлю Андрієм Оверчуком, у пари є спільний син Гліб Оверчук, який народився 1999 року. Також Ірина Білик мала стосунки з хореографом Дмитром Коляденком та танцівником Дмитром Дікусаром.

Нагадаємо, український хореограф Дмитро Коляденко та народна артистка Ірина Білик заявили про примирення після сварки та обійнялися на сцені. Ірина Білик та Дмитро Коляденко перебували у сварці. Артисти не спілкувалися через низку образ один до одного. Зокрема, пара розійшлася у 2006 році.

Згодом Ірина Білик розповідала, як помирилася зі своїм ексобранцем, відомим українським хореографом Дмитром Коляденком.   За словами артистки, вона зустрілася з Дмитром Коляденком на святі з нагоди хрестин сина співачки Аліни Гросу. Ірина Білик заздалегідь знала, що її колишній теж буде на заході, тож не планувала із ним спілкуватися. Однак, коли зірки побачили одне одного, напруга та старі образи між ними зникли.

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Теги: Ірина Білик співачка шлюб весілля

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