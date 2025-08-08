Маша Кондратенко у новому кліпі зіграла роль мухи та натякнула, що треба українцям

Маша Кондратенко: Страх і свобода можуть співіснувати, а справжня незалежність приходить через прийняття себе й власних обмежень

Головний образ – муха – у кліпі є символом легкості, безстрашності й прийняття

Співачка Маша Кондратенко презентувала свій новий сингл під назвою «Мухи». Він сповнений алегорій, сатири та філософських образів. Це перший трек артистки після участі в Національному відборі на «Євробачення».

За словами співачки, пісня «Мухи» – це історія про внутрішню боротьбу людини між страхом і свободою. Головний образ – муха – стає символом легкості, безстрашності й прийняття. Вона літає над усім, вільна від соціальних рамок, страхів і самоконтролю.

«Трек «Мухи» – зухвала алегорія на нашу людську природу. Ми часто намагаємося контролювати те, що є природним і вільним – і в цьому прагненні втрачаємо власну справжню свободу та щирість. Страх і свобода можуть співіснувати, а справжня незалежність приходить через прийняття себе й власних обмежень», – розповіла Маша Кондратенко.

Фото зі знімань кліпу

Фото зі знімань кліпу

Разом з сенсом в метафоричності та абсурдності образів співачці хотілось зберегти у пісні легкість, наївність та безтурботність, яких зараз бракує. У кліпі через іронічні сцени та образи показано, як часто люди живуть під тиском зовнішніх очікувань і внутрішніх страхів. Вони втрачають зв’язок із природною свободою – бути собою, приймати світ і себе такими, якими вони є.

Загалом українці позитивно сприйняли кліп, відзначивши його легкість на незвичайність.

Нагадаємо, українська співачка Марія Кондратенко була однією із фіналістів Національного відбору на Євробачення та однією з претенденток на перемогу. Тоді «Главком» розповідав про творчий шлях співачки та про її музичну кар'єру.