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Омбудсменка пропонує заборонити виконання пісень російською на законодавчому рівні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Омбудсменка пропонує заборонити виконання пісень російською на законодавчому рівні
Як зазначила Івановська, омбудсмен не наділений повноваженнями, аби заборонити виконання творів іншими мовами
фото: Facebook/Уповноважений із захисту державної мови

За словами уповноваженої із захисту державної мови, чинне законодавство не забороняє виконання російськомовних пісень

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська заявила, що заборона на виконання пісень російською мовою потрібна на законодавчому рівні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву посадовиці.

Івановська наголосила, що закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» не забороняє використання інших мов у виконанні художніх творів. Відповідно до нього, виконання пісень російською мовою на публіці не є порушенням закону про державну мову.

«Статтею 15 Закону України «Про культуру» обмежується відтворення музичних творів російських артистів,  які є або були у будь-який період після 1991 року громадянами РФ, та/або вироблені фізичною особою та/або юридичною особою, яка на момент їх оприлюднення була, відповідно, громадянином або зареєстрована в державі, яку в будь-який час визнано державою-агресором. Але і тут йдеться не про мову виконання», – пояснила вона.

Як зазначила омбудсменка, уповноважений має мандат здійснювати контроль за застосуванням державної мови під час публічних заходів, але не наділений повноваженнями щодо обмеження чи заборони виконання творів іншими мовами, якщо це не порушує вимог, встановлених іншими законами.  «Публічне виконання російськомовного репертуару сьогодні викликає категоричне несприйняття у переважної частини громадян – і це беззаперечно. У час, коли триває війна не лише за території, а й за символи, мову й ідентичність, сцена та вулиця – це теж простори смислів, і вони мають звучати українською – мовою духовної сили українства», – каже посадовиця

Уповноважена каже, що у декількох містах України, зокрема в Києві та Тернополі, у відповідь на суспільний запит ухвалені рішення про обмеження публічного використання російськомовного культурного продукту на місцевому рівні, однак за це не передбачені жодні санкції.

«Варто наголосити: окрім суспільної підтримки, такі ініціативи потребують загальнодержавного нормативного забезпечення, юридичної визначеності: і для органів місцевого самоврядування, і для виконавців, організаторів заходів, суб’єктів господарювання», – наголосила вона.

Нагадаємо, Печерський райсуд Києва оштрафував на 51 грн чоловіка за спів російською мовою. За матеріалами справи, 24 червня 2025 року, перебуваючи у вагоні електротягу, який рухався в напрямку станції метро «Хрещатик», чоловік голосно співав російськомовні пісні. Своїми діями він порушив громадський порядок та спокій громадян, що потягнуло складання поліцією адмінпротоколу за фактом дрібне хуліганство.

До слова, директор Osocor Residence був визнаний винним у порушенні мовного законодавства під час концерту. Бориспільський міськрайонний суд Київської області наклав на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 425 грн.

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Теги: мова пісня

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