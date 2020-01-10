  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Alyona Alyona показала своих родителей

    • Розсилка
    В комментариях восхищенные поклонники творчества Алены оставили множество комплиментов - Alyona Alyona показала своих родителей
    В комментариях восхищенные поклонники творчества Алены оставили множество комплиментов

    Рэперша поделилась семейным фото

    Популярная украинская рэперша alyona alyona показала своих родителей. В своем Инстаграме звезда опубликовала милую семейную фотографию. На рождественском снимке исполнительница позирует на фоне икон вместе с мамой и папой.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Alyona Alyona показала своих родителей
    Alyona Alyona показала своих родителей

    28-летняя звезда позировала в черном свитшоте и с забавными двумя хвостиками. Папа рэперши надел синий полосатый джемпер, а мама в красную кофточку и лиловую платок.

    В комментариях восхищенные поклонники творчества Алены оставили множество комплиментов. «У тебя очень хорошие родители», «Какая у тебя красивая мама», «Великолепная семья», - писали фаны звезды.

     Читайте также: Ди Каприо спас мужчину, выпавшего за борт круизного лайнера
    родители Alyona Alyona новости
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ