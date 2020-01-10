Alyona Alyona показала своих родителей



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В комментариях восхищенные поклонники творчества Алены оставили множество комплиментов

Рэперша поделилась семейным фото

Популярная украинская рэперша alyona alyona показала своих родителей. В своем Инстаграме звезда опубликовала милую семейную фотографию. На рождественском снимке исполнительница позирует на фоне икон вместе с мамой и папой.

28-летняя звезда позировала в черном свитшоте и с забавными двумя хвостиками. Папа рэперши надел синий полосатый джемпер, а мама в красную кофточку и лиловую платок.

В комментариях восхищенные поклонники творчества Алены оставили множество комплиментов. «У тебя очень хорошие родители», «Какая у тебя красивая мама», «Великолепная семья», - писали фаны звезды.